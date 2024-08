Paranaense recomienda libros y sueña con expandir su amor por la lectura

En el marco del Día del Lector, celebrado el pasado domingo, Paula Demartini, una apasionada lectora conocida como la “recomendadora oficial de libros”, ha compartido su entusiasmo por la lectura en una entrevista especial para el programa “Hermosa Mañana”, transmitido por FM 98.7 y el streaming de Elonce.

Paula, una joven multifacética que combina su amor por los libros con una vida ajetreada, encontró en las redes sociales una plataforma para expandir su pasión. Inspirada por su admiración hacia numerosos bookstagramers y el constante pedido de recomendaciones de sus seres cercanos, Paula decidió crear su propio Instagram para unirse a la vibrante comunidad lectora en línea.

En su entrevista, Paula reveló cómo su afición por la lectura ha evolucionado desde sus primeros años. “Todo comenzó porque mis familiares y amigos, al verme leer constantemente, me pedían recomendaciones. Luego, en Instagram, la dinámica fue muy similar”, explicó. Aunque no era una entusiasta de las redes sociales inicialmente, el entusiasmo de su familia la motivó a compartir sus lecturas con el mundo digital.

Paula también disfruta leerle a sus hijos en casa y mencionó su hijo tiene un interés en los cómics, destacando la diversidad y extensión de los libros en este género. Actualmente, se encuentra inmersa en una novela policial y una romántica simultáneamente. “ Nunca conté la cantidad de libros que leí, pero este año me puse el propósito de alcanzar 36 libros y ya he leído 50 a mitad de año ”, indicó con entusiasmo.

Libros digitales

La transición al formato digital ha cambiado significativamente su experiencia de lectura. “Lo digital me ha permitido leer en cualquier momento y el costo es más accesible. Además, si un libro no me gusta, puedo abandonarlo sin remordimientos”, comentó.

Paula se siente particularmente satisfecha al recibir mensajes de sus seguidores que han comenzado a leer gracias a sus publicaciones. “Es una alegría saber que estoy inspirando a otros a leer. Marcar los libros con lápiz me permite volver a ellos y releer mis favoritos”, añadió.

Desde que era niña, Paula ha mantenido el hábito de lectura, “leyendo lo que había disponible”. Ahora sueña con expandir su influencia en el mundo literario, deseando colaborar con editoriales para recibir libros y realizar reseñas.

Con su dedicación y amor por los libros, la joven sigue marcando una diferencia en la vida de sus seguidores, promoviendo el placer de la lectura y enriqueciendo la comunidad lectora.

Más noticias de Hermosa Mañana