Paranaense realizará bono contribución y venta de pan dulce para costear gastos postoperatorios

Norma Sarli es una mujer paranaense que logró reunir los cinco mil dólares para operarse en Mendoza y poder recuperar algo de la visión en uno de sus ojos. Tras la operación exitosa, dialogó con Elonce y admitió que necesita cubrir gastos postoperatorios.

En primer lugar, la paranaense agradeció: “Quiero agradecerle a ustedes y a toda la gente que hicieron posible que me pueda operar. El 28 de noviembre me operé y la cirugía, según el médico, fue un éxito, pero la recuperación es muy lenta. Me tuve que quedar una semana más en Mendoza porque me salió una llaguita. Se me puso un lente de contacto terapéutico”.

“Ahora tengo que volver el 23”, expresó sobre los controles próximos que debe realizarse. Además, comentó que el hecho de quedarse cinco días más en Mendoza fue complicado, pero fue clave el apoyo de la familia.

“Los postoperatorios los tengo que hacer con el médico de allá”, señaló. Para cubrir los gastos, realizará “un bono contribución de 100 números, que está cada uno a tres mil pesos. También estoy haciendo una venta de pan dulce, que los hago para el 31 de diciembre para poder ir costeando todos los gastos”.

Para poder solicitar, el alias es normasarli.mp y el número de teléfono es 03435057124. “Lo más mínimo ayuda siempre”, concluyó la paranaense.