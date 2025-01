No ha sido identificado el motociclista que se filmó haciendo en willy en avenida de Paraná

En el marco de los operativos de tránsito que se desarrollan en Paraná en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, el subdirector de la Dirección de Cuerpo Único de Inspectores, Germán Leites, brindó a Elonce detalles sobre los controles vehiculares y la prevención en seguridad vial.

"Estamos haciendo hincapié en los controles de documentación exigible según la Ley Nacional de Tránsito y las ordenanzas vigentes en nuestra ciudad. En particular, estamos controlando escapes no reglamentados", explicó Leites. "Entre ayer y hoy, hemos retenido un total de 35 motovehículos en distintos puntos de Paraná debido a la falta de documentación, como licencias de conducir vencidas o la ausencia del seguro obligatorio".

Refuerzan los controles de tránsito en distintos puntos de Paraná

En relación con un video viralizado que muestra a jóvenes realizando maniobras peligrosas en Avenida Zanni, Leites afirmó que no tuvo la oportunidad de verlo, pero se está trabajando en conjunto con personal policial. "Tenemos la ordenanza Nº9211, cuyo artículo 15 nos faculta para retener motovehículos en caso de maniobras indebidas o competencias no autorizadas; son hábitos que no están dentro de las normativas y pueden generar accidentes o siniestros. Si logramos corroborar los hechos, se toman medidas correspondientes", aseguró.

Motociclistas se filmaron haciendo "willy" en Paraná

Consultado sobre si el motociclista está identificado el funcionario indicó que hasta el momento no, y en caso de poder establecerse la identidad, “se tendría que denunciar y en caso que tenga licencia, dar aviso a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que se le retire la licencia por tiempo indeterminado. Si la policía lo puede detener o demorar preventivamente iniciaríamos las actuaciones que corresponden por normativa”.

Respecto a la documentación vehicular, Leites indicó que "se pueden presentar los documentos tanto en formato físico como digital. La ciudad de Paraná cuenta con el decreto 55, que faculta a presentar el seguro de manera digital, así como la resolución 29 del Registro de la Propiedad del Automotor, que permite presentar la licencia y la cédula en formato digital".

Sobre los controles de alcoholemia, destacó que "se está trabajando en puntos estratégicos de la ciudad junto con la Policía. Contamos con la ordenanza 10.016, que establece tolerancia cero al alcohol en conductores, por lo que, en caso de detectar niveles indebidos, se procede a la retención del vehículo". Elonce.com