Niño atacado por un perro: adiestrador remarcó la importancia de “educar” a los animales

Un niño de siete años permanece internado en el hospital San Roque de Paraná a causa de las graves heridas que sufrió al ser atacado por el perro de la casa -de raza cruza con Gran Danés.

Elonce consultó al médico veterinario Santiago González Larrechart, cuáles son los signos de alarma a tener en cuenta y las recomendaciones para el trato con los animales.

“Cada caso es particular y es necesario un diagnóstico para determinar qué pasó”, aclaró el especialista en el entrenamiento de animales. De igual manera, remarcó que “se trató de un incidente que se podría haber prevenido”. Fue en ese sentido que González Larrechart destacó la importancia de “la educación a los perros de cierto tamaño, porque tienen fuerza y, lamentablemente, solo se presta atención cuando ocurren estas situaciones”.

Los signos de alarma

“En la mayoría de las veces, el animal gruñe, muestra los dientes, reacciona ante determinada situación e inclusive siendo cachorro”, fueron las señales de alarma que mencionó el veterinario; y sentenció: “Hay que actuar a tiempo y no esperar a que pasen hechos graves”.

En relación al caso ocurrido este fin de semana en una vivienda de calles Perete y San Martín, Eonce confirmó que la mamá del niño había dado un hueso al perro y, al acercarse el niño, el animal reaccionó de manera violenta, efectuándole múltiples mordeduras en ambas piernas y sus partes íntimas.

“Son reacciones defensivas o de competencia por un recurso que, para la especie puede ser normal, pero es inaceptable para la convivencia y tenemos que enseñarle al perro que no somos un enemigo, que no vamos a robarle las cosas que son valiosas para él”, recomendó González Larrechart. Y sentenció: “La raza no es el problema, pero ante casos de perros de cierto tamaño y potencia, debemos ser más cuidados con la educación”.

“Lo que marca el comportamiento y el carácter del animal es cómo lo criamos, cómo le enseñamos a que se deje tocar, a que entienda que no le vamos a robar nada del plato; y también es necesario enseñarle al niño que no debe molestar al perro cuando está comiendo, cuando está con sus juguetes o en su cucha”, encomendó el veterinario al subrayar la importancia de “trabajar el vínculo para que, tanto el niño como el perro, aprendan de chicos a relacionarse correctamente”.

¿Cómo tratar a un perro mordedor?

“En la mayoría de los casos, (un perro mordedor) se puede resocializar, pero se requiere de un diagnóstico de base y un pronóstico, además de una familia comprometida a trabajar en eso”, respondió González Larrechart. De igual manera, el adiestrador aclaró que “no es un problema de raza, porque cualquier perro puede llegar a ser agresivo o un santo, dependiendo de cómo lo criamos”.

“Las estadísticas refieren que la mayor cantidad de accidentes por mordeduras son del perro de la propia casa; y cuando mordió, fue porque no vimos conductas que ya se manifestaban desde cachorros”, alertó el veterinario e insistió en la importancia de “no esperar a que ocurra una tragedia, sino actuar a tiempo y consultar”.