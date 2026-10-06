Locales comerciales vacíos en el centro: advierten por altos costos de alquileres

El centro de Paraná mantiene su lugar como uno de los principales sectores comerciales de la ciudad, pero presenta dificultades para ocupar los espacios disponibles. El costo de los alquileres y los cambios en las formas de comprar y vender aparecen entre los factores que afectan la demanda de locales comerciales.

Un relevamiento del sector identificó 60 locales desocupados sobre un total de 694, equivalente al 8,65%. La Peatonal San Martín registra más espacios vacíos que en la medición del año pasado, una tendencia que también se observa en galerías y shoppings.

En ese contexto, el corredor inmobiliario Germán Meier describió la situación y planteó la necesidad de revisar los precios. “Hay muchos locales vacíos en el centro”, señaló, al analizar las dificultades para recuperar la ocupación de los inmuebles.

Cuánto cuesta alquilar en la peatonal y sus alrededores

Para dimensionar los valores actuales, Meier explicó que un local de entre 30 y 40 metros cuadrados en la peatonal puede tener un alquiler de alrededor de $850.000. Se trata de una referencia para ese corredor, donde la ubicación tiene un peso importante en el costo de instalar un negocio.

Al alejarse de la Peatonal San Martín, los valores disminuyen. El corredor mencionó como ejemplo la zona de calle Echagüe, donde espacios de entre 25 y 30 metros cuadrados se ubican aproximadamente entre $450.000 y $500.000 mensuales.

Corredor inmobiliario, Germán Meier.

Para Meier, los alquileres deben adecuarse para que los locales comerciales del centro vuelvan a atraer interesados. “Se deberían acomodar un poco los precios, amoldarse para que vuelva la demanda al centro”, sostuvo. También advirtió: “Hoy con los precios que tenemos, no, no va a resurgir. En mi opinión”.

Las ventas digitales cambian las decisiones de los comerciantes

El valor del inmueble no es el único elemento que interviene en esas decisiones. El crecimiento del comercio electrónico y de las ventas mediante redes sociales permite desarrollar una actividad sin afrontar todos los gastos que supone mantener un establecimiento en el centro.

Esas herramientas ofrecen a los comerciantes una vía para llegar a sus clientes y vender sus productos desde otros espacios. La posibilidad de operar por internet modifica la necesidad de contar con un local en los corredores tradicionales y se suma a los cambios en los hábitos de consumo.

Las galerías y los shoppings presentan el mayor nivel de espacios ofrecidos en alquiler sin ocupar dentro del panorama relevado. Aunque no se detalló un porcentaje específico para esos sectores, la disponibilidad de locales muestra que las dificultades no se limitan a la peatonal.

Los corredores barriales ganan protagonismo

Mientras el centro enfrenta ese escenario, las avenidas de los barrios se consolidan como alternativas para la actividad comercial. Los menores costos y la cercanía con los consumidores son factores que favorecen la instalación de negocios fuera del área céntrica.

Ese movimiento modifica el mapa comercial de Paraná y amplía las opciones tanto para quienes buscan abrir un emprendimiento como para los compradores. La elección de la ubicación depende cada vez más de la relación entre los gastos de funcionamiento y las posibilidades de llegar a la clientela.

La Peatonal San Martín conserva su importancia, pero el aumento de locales comerciales vacíos plantea un desafío para el sector. En el análisis de Meier, una adecuación de los alquileres resulta necesaria para recuperar la demanda y favorecer la ocupación de los espacios disponibles en el centro.