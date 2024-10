Joven paranaense se recupera de cáncer y dio esperanzador mensaje “para vivir mejor”

Stefanía Bonazzola es una joven paranaense que enfrentó un arduo camino desde que fue diagnosticada con cáncer de mama en agosto de 2023. Desde entonces, atravesó diversos tratamientos, incluyendo quimioterapia, radioterapia y cirugía. Sin embargo, su historia de lucha y superación inspiró a otros con su mensaje de esperanza y optimismo.

La historia de Stefanía se hizo conocida cuando sus amigas para apoyarla, organizaron diversos gestos antes de cada sesión de quimioterapia y la acompañaron dándole fuerza.

Elonce

A más de un año de iniciado su tratamiento, la joven dialogó con Elonce y contó que afortunadamente su salud mejoró mucho y según lo previsto, en un breve período de tiempo, obtendría el alta médica. Además, brindó un mensaje para todas las personas que atraviesan está enfermedad y alentó “a cambiar el ritmo de vida para estar mejor y enfocarse en lo importante”. Este año, la joven participó de la Caminata Rosa y resaltó la importancia de los chequeos médicos anuales.

Su estado de salud

Bonazzola fue diagnosticada con cáncer de mama en agosto del 2023, al poco tiempo que había dejado de amantar a su hijita pequeña. Desde aquel momento Stefanía decidió enfrentar la enfermedad con mucho optimismo y “enfocándose de lo importante”.

Sobre su estado de salud actual, la joven contó: “Sigo en tratamiento con pastillas de quimioterapia, voy por el último mes y ya estoy en la etapa final”. Además, sumó que poco a poco está volviendo a su vida habitual. “Por suerte en agosto pude volver a trabajar, tras una larga licencia médica. Ahora tengo mucha más energía, camino, voy al gimnasio y me siento bien”, mencionó al resaltar que “la práctica de yoga me ayudó muchísimo, fue algo que me hizo ver las cosas de otra manera”.

“Una oportunidad para vivir mejor”

Stefanía confió que cuando obtuvo el diagnóstico de su enfermedad fue duro, pero lo tomó como “una oportunidad para vivir mejor. Durante las diferentes etapas que fui pasando todos los médicos me daban mensajes de aliento y siempre me decían que el cáncer de mama, detectado a tiempo, se cura”.

“Siempre me pare desde un punto muy positivo y me puse a pensar en que ciertos aspectos de mi vida cotidiana no estaban buenos y me enfoque para cambiarlos”, valoró al detallar que se propuso aprender a manejar el estrés, tener una vida saludable en cuanto alimentación y ejercicio físico, y aferrarse a las relaciones personales. "Fue un llamado de atención muy grande para saber que como vivía no era”, exclamó.

Asimismo, sostuvo que “siempre intenté hacer cosas que me hicieran bien, juntarme con gente positiva y que me den contención”.

Elonce

El apoyo fundamental de sus seres queridos

Durante todo el tratamiento, Stefanía recibió un apoyo inmenso por parte de su grupo de amigas y familia que, para brindarle fuerzas durante las sesiones de quimio, realizaron gestos sorprendentes. Se disfrazaron de heroínas, hicieron carteles, entre otras actividades.

“Fueron gestos que me acompañaron muchísimo”, expresó y agregó que “cuando me dijeron que me tenían que hacer quimio una vez por semana, sentí que era mucho, entonces cambiamos la manera de acompañarme: fue hermoso, porque buscaron muchos métodos innovadores para sorprenderme, desde un desayuno, videos, lluvias de mensajes y fue muy emocionante. Era sentirlas cerca permanentemente”.

"Ya en la etapa de rayos, una persona de mis seres queridos me acompañó cada sesión, fue buscar un espacio diferente con cada una: se daban encuentros muy bonitos”.

Sus anhelos

Con un enfoque renovado hacia la vida, Stefanía sueña con ver crecer a su hija de tres años. “Es algo que me emociona mucho. Pensé que podría perder la oportunidad de estar con ella”, confesó. En este contexto, instó a quienes atraviesan situaciones similares a “realizar actividades que les gusten, vivir cada día como una nueva oportunidad y rodearse de personas que les hagan bien”.

Por último, subrayó la importancia de los chequeos médicos anuales. “No hay que tener miedo a hacerse los controles. Cuanto antes se detecte, más posibilidades hay de curarse y vivir. La detección temprana es fundamental”, concluyó.