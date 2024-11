Joven paranaense necesita recaudar fondos para pagar una prótesis: conoce cómo ayudarla

Milagros Molinas, de 27 años, tuvo un cambio repentino en junio de este año producto de un serio accidente de tránsito que ocasionó la amputación de su pierna derecha. Para poder mejorar su calidad de vida, necesita pagar una prótesis y solicitó la ayuda de la comunidad de Paraná.

Abrió las puertas de su casa y confesó cómo se sintió desde un primer momento: “Fueron momentos de muchas emociones encontradas, fue complicado y difícil de aceptar, pero hoy estoy acá queriendo volver a caminar. Eso es lo importante”.

Para poder recaudar dinero, lleva adelante una serie de acciones: “Estoy organizando una rifa (cada numerito vale 10 mil pesos). Hay más de 100 premios, donde el más importante sería una bicicleta. La voy a iniciar entre hoy y mañana a través de mi Instagram @milagrosmolinaok. Si no se puede ayudar a través de una transferencia (el alias es milagrosmolinas7) aportando su granito de arena con lo que la gente pueda”. El número de teléfono, ante cualquier consulta, es 3434 69-0089

Foto: Elonce

Sobre la prótesis que necesita, contó: “Es muy costosa. Fui a una ortopedia y me dijeron que puede llegar a valer más de 20 millones de pesos. El modelo de rodilla se llama Genium X3”. Actualmente no cuenta con obra social, pero en agosto sufrió la baja.

Sobre el recuerdo del accidente, rememoró: “Fue en la ruta a Oro Verde, por la tarde el 17 de junio. No tengo recuerdo de absolutamente nada. Por suerte, apareció un testigo que se logró comunicar con mi familia y le comentó todo lo que vio”. Asimismo, agregó: “El testigo vio que me descompensé, me fui para adelante con la moto, me arrastré en el guardarrail y me enredé en el poste de luz. Caí para el lado contrario en el que iba”.