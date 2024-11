IOSPER respondió a los anestesiólogos: "La obra social no tiene deuda"

El gerente prestacional del IOSPER, Arnoldo Schmidt, respondió a los dichos vertidos por el abogado Imanol Sánchez, que representa a la Asociación Entrerriana de Anestesiología, Analgesia y Reanimación (AEAAR), quien hizo referencia a reiterados incumplimientos de la obra social, que incluyen el pago fuera de término y el reajuste erróneo de las facturas, además de una deuda pendiente superior a los 40 millones de pesos hasta marzo de este año.

Al ser consultado por Elonce, Schmidt afirmó que el letrado “estuvo diciendo un montón de mentiras e indigna porque confunden a la sociedad y a los afiliados de la obra social”.

Según mencionó, “habla que la obra social tiene una deuda, lo cual es mentira, IOSPER viene pagando a los 19 días de presentada la facturación. En todo el año le hemos pagado 1.306 millones de pesos y lo que ellos han presentado en forma ex temporánea, es decir, fuera de los plazos normales y habituales, son un conjunto de cuestiones que están siendo analizadas y auditadas por IOSPER y son desde enero a marzo que fueron presentadas en julio”.

“La obra social no tiene deuda con ellos, lo que están haciendo es victimizarse para tratar de justificar el corte salvaje que han hecho desde el 10 de octubre, que está poniendo en jaque a todo el sistema de salud entrerriano”, afirmó el gerente prestacional del IOSPER.

El sistema de salud en jaque

En este sentido, alertó sobre las consecuencias del corte del servicio de parte de los anestesistas desde el mes de octubre. “Estamos hablando no sólo de la salud de los afiliados, está en juego todo el sistema sanitario de la provincia, porque hemos estado reunidos con las clínicas y sanatorios que están muy preocupados por cómo van a hacer frente al pago de los salarios de noviembre, aguinaldo y mes de diciembre si esto persiste. Además, hay clínicas del interior que desde el 10 de octubre a la fecha no hay realizado ninguna cirugía y los costos fijos siguen vigentes, están latentes y no saben con qué van a pagar los haberes y también va a colapsar el sistema público porque el afiliado que no tenga los 350.000 o 400.000 pesos como están pidiendo, va a recaer en el hospital público”.

Finalmente, Schmidt se dirigió nuevamente hacia Sánchez y expresó: “Que deje de confundir y victimizarse porque el único que tiene una posición intransigente y de no negociación es la asociación de anestesiología. IOSPER ha cumplido con más del 90 por ciento de las pretensiones que ellos han tenido desde que venimos en diálogo desde noviembre del año pasado y hoy están muy férreos, parados sobre un nomenclador nacional de más de 1.500 prácticas que no es más ni menos que toda una serie de adicionales que hacen totalmente impredecible el gasto y de imposible cumplimiento”. Elonce.com