Filas en local de venta de “pirotecnia amigable” en Paraná: “La compra promedio ronda entre 50 y 100 mil pesos”

De cara a las Fiestas, son muchos los que acostumbran a festejar la Navidad con fuegos artificiales. Desde Fuegos Artificiales Paraná dieron a conocer a Elonce las opciones para celebrar y revelaron que “la compra promedio ronda entre 50 y 100 mil pesos”.

“La semana pasada hubo movimiento en los horarios normales de atención y desde el domingo atendemos de 9 a 21”, comunicó a Elonce el responsable de Fuegos Artificiales Paraná, Cristian Pereyra. Y agregó: “En 12 horas de atención, el público no dejó de hacer filas para comprar su mercadería; incluso el domingo que no esperábamos tanta repercusión porque no era una fecha habitual de apertura”.

En la oportunidad, el comerciante remarcó que el local comercial, desde hace tres años, trata de aggionarse “para ofrecer buenos precios y variedad de pirotecnia amigable”. “Somos representantes exclusivos de Cienfuegos, además de una marca petfriendly, que es de bajo impacto sonoro.

Pirotecnia petfriendly, de bajo impacto sonoro. (foto: Elonce)

“Y desde hace tres años no traemos pirotecnia de estruendo; solo ofrecemos los productos que, de acuerdo a la ley provincial, cumple con los decibeles de ruido”, remarcó Pereyra. De hecho, indicó que también venden “espuma y serpentinas, con las que también se pueden divertir para estar acorde a las festividades con los niños autistas y los proteccionistas”.

Precios y controles

“El precio de la pirotecnia es de 100 pesos en adelante”, reveló el responsable del local comercial de calles Bavio y Libertad. Es más, destacó que “la compra promedio ronda entre los 50 y 100 mil pesos, con mucha variedad de productos y a un precio módico”.

En la oportunidad, el comerciante destacó “el trabajo de la Municipalidad, junto a Policía y Bomberos, para las inspecciones correspondientes de los decibeles de ruido en los locales habilitados”.

“Y brindamos un folleto informativo para el uso correcto de la pirotecnia. Gracias a Dios, año a año hay menos accidentados”, ponderó Pereyra.