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Feria en el Parque Gazzano: vecinos aprovecharon ofertas de verduras y recibieron semillas gratis

La feria del Parque Gazzano reunió a productores, emprendedores y vecinos de Paraná. La Cooperativa del Parque ofreció verduras frescas a precios accesibles, mientras que la Municipalidad entregó semillas para huertas familiares. La intendenta Rosario Romero recorrió los puestos y destacó la convoca

10 de Octubre de 2026
Feria del Parque Gazzano: ofertas de verduras y semillas gratis.
Feria del Parque Gazzano: ofertas de verduras y semillas gratis. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La feria del Parque Gazzano reunió a productores, emprendedores y vecinos de Paraná. La Cooperativa del Parque ofreció verduras frescas a precios accesibles, mientras que la Municipalidad entregó semillas para huertas familiares. La intendenta Rosario Romero recorrió los puestos y destacó la convoca

La feria del Parque Gazzano de Paraná volvió a reunir este sábado a numerosos vecinos que se acercaron para comprar verduras frescas a precios accesibles y retirar semillas gratuitas para sus huertas. La jornada contó con la participación de la Cooperativa del Parque Ltda., emprendedores locales y la Municipalidad, que impulsó una nueva entrega de kits de siembra.

 

Pese al cielo gris y la llovizna, las familias recorrieron los puestos y aprovecharon las promociones. Durante la cobertura de Elonce, varios compradores destacaron que estas ferias se convirtieron en una alternativa habitual para adquirir alimentos frescos durante los fines de semana.

 

 

(Elonce)
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“Venimos todos los sábados. Hay gran variedad, hay tomate a buen precio, zanahoria, cebolla. Orgánica, sana, muy buena calidad”, comentó una vecina que había elegido verduras de hoja para preparar su almuerzo.

 

Rosario Romero destacó la feria y la producción local

 

La intendenta Rosario Romero recorrió la feria y destacó la participación de productores, emprendedores y vecinos. También valoró que el municipio acompañe la actividad mediante la distribución gratuita de semillas para fomentar las huertas familiares.

 

"Esta feria concentra mucha gente. Ya se ha hecho una costumbre y la gente la espera", expresó la presidenta municipal.

 

Rosario Romero, intendenta de Paran&aacute; (Elonce)
Rosario Romero, intendenta de Paraná (Elonce)

 

Romero también resaltó la posibilidad de acceder a alimentos frescos. "Los precios son muy accesibles, son verdaderamente una oportunidad para todos los que quieran venir hoy al Parque Gazzano", afirmó.

 

La intendenta recorrió la feria en el Parque Gazzano

 

La Cooperativa del Parque ofreció verduras a precios accesibles

 

El presidente de la Cooperativa del Parque Ltda., Fabián Escalante, detalló algunas promociones: dos paquetes de acelga, espinaca o rúcula por $1.500, dos de albahaca por $2.000 y dos plantas de apio por $3.000. También hubo lechuga, brócoli, coliflor y otras variedades.

 

Fabi&aacute;n Escalante, presidente de la Coop. El Parque Ltda. (Elonce)
Fabián Escalante, presidente de la Coop. El Parque Ltda. (Elonce)

 

"Esto lo cosechamos ayer y hoy ya lo trajimos para la gente", señaló Escalante sobre la espinaca, uno de los productos más buscados. Además, agradeció el acompañamiento de los compradores, fundamental para sostener el trabajo de los productores.

 

Un vecino que concurre habitualmente destacó tanto los precios como la calidad. Otro remarcó el valor de apoyar a quienes producen: "Hay que ayudar a los que trabajan. Cultivan, después vienen, hacen el aguante acá. Le viene bien a ellos y a nosotros también”.

 

(Elonce)
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Entrega gratuita de semillas para huertas familiares

 

En paralelo, el municipio distribuyó kits gratuitos con diez variedades de semillas de primavera-verano. El secretario de Desarrollo Humano, Juan Enrique Ríos, informó que ya se habían entregado más de 150 kits durante la jornada.

 

Feria y entrega de semillas en el Parque Gazzano

 

La subsecretaria de Economía Social, Priscila Spinetti, explicó que incluyen lechuga, acelga, zanahoria, cebolla morada, zapallito y otras especies. Cada kit incorpora un código QR con indicaciones para cultivar en terrenos, canteros o macetas.

 

Spinetti anticipó que este año esperan alcanzar los 5.000 kits entregados, frente a los 4.000 del año anterior. La feria volvió a combinar así el acceso a productos locales con herramientas para que las familias puedan producir sus propios alimentos.

 

Vecinos aprovechan las ofertas en la feria en el Parque Gazzano

Temas:

Cooperativa del Parque Paraná Rosario Romero Verduras promociones semillas
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