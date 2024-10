Estela celebra la vida haciendo sonar una campanada de esperanza

En una emotiva jornada realizada en el andén del ferrocarril de Paraná, Estela Leguizamón tocó la campanada de la esperanza en el marco de la concientización sobre el cáncer de mama. El evento se tiñó de rosa, simbolizando la lucha y la fortaleza de quienes enfrentan esta enfermedad.

"Este encuentro es realmente emotivo. Estoy feliz porque vinieron mis mejores amigos, quienes me sostienen en este camino", comentó Estela, quien recibió recientemente el alta médica. Recordó su historia de lucha, que comenzó hace diez años, cuando un examen previo a representar a Entre Ríos en los Juegos Evita de Mar del Plata, detectó su cáncer de mama a través de una radiografía de tórax. "Pero no me preocupé, me fui a jugar y cuando regresé como campeona entrerriana me puse en tratamiento, con las cirugías, las quimios, los rayos y así transcurrí toda esta etapa. Nunca paré porque me dediqué al deporte, a los adultos mayores, a estar con mis amigos y nunca pensé tanto en el cáncer", explicó en diálogo con Elonce.

Al reflexionar sobre su experiencia, Estela aconsejó a las mujeres que atraviesan situaciones similares: "Al cáncer no hay que tenerle miedo. Hay que tratarlo, fijarse con quien uno está y siempre mantenerse en positivo. El amparo de Dios y la Virgen nos cuidan, el rezo y el apoyo de los amigos son fundamentales".

Sandra Villalba, promotora de la iniciativa Campanas de Esperanza, expresó su alegría por el evento: "Hoy celebramos la campanada número 15. Agradecemos a todos los que acompañaron a Estela y se suman a esta causa". Elonce.com