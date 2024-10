“Es injusto que a los jubilados no se traslade este bono”, dijo representante de ATE

Este jueves la Provincia acordó un nuevo aumento salarial con los gremios ATE y UPCN.

La propuesta para los empleados estatales, incluye una recomposición semestral del 6,55 por ciento a pagar en dos partes; una suma fija de 40.000 pesos con actualización mensual por variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta diciembre y un aumento del 19,6 por ciento en los contratos de locación de obra.

En diálogo telefónico con Elonce, Juana Avalos, referente del espacio de jubilados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), compartió su preocupación por la situación económica de los pasivos en el contexto actual y relató la decepción que generó el anuncio sobre la no implementación del bono de 40,000 pesos para el sector.

“Nosotros la verdad que lo recibimos bastante mal. Si bien ATE ha planteado la necesidad de que se pague este bono, el gobierno no lo aceptó. Seguimos corriendo detrás de la inflación”, afirmó Avalos. Con una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que no alcanza los niveles necesarios, los jubilados sienten que continúan marginados.

Avalos también criticó la “insensibilidad” del gobierno hacia las necesidades de los jubilados. “No le importan los gastos de los jubilados, no les importa si tienen que pagar medicamentos o comer. Muchos de nuestros jubilados no llegan a fin de mes”, expresó. La referente consideró que este trato es “muy injusto”, y remarcó que la situación afecta no solo a los jubilados, sino también a los trabajadores activos, quienes enfrentan desafíos similares.

Sobre el diálogo con los representantes de ATE, Avalos comentó que existe comunicación constante, pero la respuesta del gobierno aún no satisface las expectativas. “El gobierno dice que ATE aceptó, pero ATE tiene que ir a las bases primero para aceptar el ofrecimiento”, explicó.

Tras ello opinó que “también es injusto que a los jubilados no se traslade este bono, si bien es para conformar, porque no alcanza para nada y encima en tres veces, como el aumento también en partes. No es suficiente, no alcanza a los jubilados y menos llega al 82 por ciento móvil; y así vamos a ir perdiendo todos los logros”, mencionó.

En relación al número de jubilados que representa, Avalos mencionó que en la provincia hay más de 4,000 jubilados afiliados a ATE.