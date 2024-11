El poder de las “personas vitaminas” y cómo ponerse un “piloto emocional” en tiempos de estrés

Las “personas vitaminas” son aquellas que, con su presencia y energía positiva, nos impulsan a ser mejores y a enfrentar la vida con más confianza. La coach Ana Tepsich, en el programa "Hermosa Mañana" que se emite por la radio FM 98.7 y por el streaming de Elonce, explicó cómo identificar a estas personas que nos brindan apoyo, nos hacen sentir valiosos y elevan nuestro espíritu. Sin embargo, también destacó que existen individuos o situaciones que nos afectan emocionalmente de manera negativa, y compartió herramientas para aprender a manejarlas.

Una de las estrategias más efectivas es el “piloto emocional”, una especie de barrera que nos ayuda a proteger nuestra paz interna y a no dejarnos arrastrar por el estrés o la negatividad ajena. Tepsich profundizó en cómo gestionar nuestras emociones, cómo ser una persona vitamina para los demás y por qué es clave conocernos a nosotros mismos para mantener relaciones saludables y equilibradas.

Las características de una persona 'vitamina' en tu vida

Qué son las personas “vitaminas”

En esta oportunidad la profesional resaltó que las personas vitaminas son aquellas que “le dan confianza a los demás, elevan su espíritu y les ayudan a sentirse valiosos. Son quienes nos acompañan en momentos de estrés y nos alegran sinceramente por nuestra felicidad”. Según la coach, estas personas aportan una energía positiva fundamental para atravesar las dificultades y mantener el equilibrio emocional. En cambio, también existen personas o situaciones que nos alteran, pero esto no necesariamente significa que sean malas personas; se trata más bien de una cuestión de “vibra” o energía. Estas situaciones, aunque incómodas, son a veces inevitables, como las reuniones familiares o laborales.

Cuándo usar el “piloto emocional”

Ante estas situaciones, Tepsich recomendó el uso de lo que llamó “piloto emocional”, un concepto que implica estar en “modo impermeable” para no permitir que el estrés o las tensiones externas nos afecten demasiado. “Hay situaciones emocionales que, si no las gestionamos correctamente, pueden enfermarnos físicamente. Dolores de cabeza, problemas digestivos y otros síntomas pueden ser consecuencia del estrés prolongado. Por eso, no solo es importante lo que comemos, sino también con quién comemos y con quién nos relacionamos”, advirtió.

La coach explicó que para ser una persona vitamina, es fundamental conocerse a uno mismo y entender en qué estado emocional nos encontramos. “La clave está en saber en qué nivel de estrés estamos antes de interactuar con otros, especialmente con personas que sabemos que nos afectan negativamente. Si estamos en un nivel alto de tensión, lo mejor es posponer ciertas interacciones para evitar que la situación se vuelva aún más conflictiva”. Además, Tepsich destacó que para ayudar a los demás es importante poder gestionarnos emocionalmente, y esto solo es posible cuando nos conocemos profundamente y somos conscientes de nuestras emociones.

También abordó el fenómeno de la soledad no elegida, un tema cada vez más relevante en la sociedad actual. “En 2018 se creó el Ministerio de la Soledad, una iniciativa que busca hacer frente a la soledad no deseada, que puede tener efectos perjudiciales en la salud emocional y física. En muchos países, como Reino Unido, Estados Unidos y Japón, hay un creciente número de personas que viven solas, no porque lo elijan, sino por circunstancias de la vida”, dijo. Este fenómeno, según Tepsich, subraya la importancia de las relaciones sociales y cómo estas pueden influir en nuestro bienestar general.

Para finalizar, la coach dejó una reflexión: “De los demás solo podemos esperar lo que ellos son, no lo que somos nosotros”. Con esta frase, Tepsich invitó a los oyentes a aceptar a los demás tal como son, sin proyectar nuestras expectativas sobre ellos, y a fomentar relaciones más auténticas y saludables que contribuyan a nuestro crecimiento personal.