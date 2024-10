El joven que chocó y mató a Humberto Reding no cumplió con las normas de conducta

En una audiencia celebrada este jueves ante el juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, la fiscal Clarisa Aiello lanzó un fuerte reproche al joven, quien contaba con 17 años el 10 de septiembre de 2022, cuando al conducir un Renault Clío por la calle Montiel, en el barrio San Agustín de Paraná, invadió el carril contrario, provocando un choque frontal contra una camioneta VW Saveiro. Este utilitario era conducido por Humberto Reding, un vidriero reconocido en la zona que falleció a raíz del accidente.

Este llamado de atención surgió a raíz del incumplimiento de las condiciones establecidas el 6 de septiembre de 2023, cuando se aprobó la Suspensión del juicio a prueba o Probation por un plazo de tres años. En esa ocasión, el joven asumió el compromiso de seguir diversas normas de conducta.

Fuentes del ámbito judicial informaron que la audiencia se desarrolló a puertas cerradas y que el condenado no cumplió con las horas de trabajo no remunerado en una entidad de bien público, donde además mostró desinterés y una actitud negativa en las tareas asignadas. No obstante, se destacó que sí completó un curso de concientización vial.

Próximo a alcanzar la mayoría de edad, el joven fue favorecido el 6 de septiembre de 2023 con la Suspensión de juicio a prueba, decisión tomada por el entonces juez de Garantías, Juan Carlín. La solicitud provino de los defensores del acusado durante una audiencia en agosto, momento en que el juez decidió tomarse un tiempo para considerar las posiciones de la familia de la víctima y de otro joven que viajaba con el acusado y sufrió lesiones.

El acuerdo generado suscitó críticas por parte de los familiares de Reding, quienes cuestionaron la oferta de reparación económica presentada por la defensa. Al final de la audiencia en septiembre, expresaron su indignación a los medios, afirmando: "Le pusieron un precio a mi papá. Me gustaría preguntarle a la madre, al padre y al abogado del menor cuánto vale la vida de él. Cien mil pesos no vale la vida de mi papá, ni la de ninguno. La vida no tiene precio". (Fuente: APF)