"Es una situación injusta": Profesionales de la Salud reclaman equiparar la carga horaria ante el Ministerio

REDACCIÓN ELONCE
Trabajadores del escalafón general cuestionan, ante el Ministerio de Salud de Entre Ríos, las diferencias en la carga horaria entre profesionales que cumplen 18 y 30 horas semanales. Reclaman retomar la mesa de negociación con el Gobierno provincial.
El reclamo de profesionales de la Salud volvió a concentrarse frente al Ministerio de Salud de Entre Ríos, donde trabajadores del escalafón general cuestionaron la diferencia de carga horaria que existe entre distintos grupos de profesionales. Según explicaron ante Elonce, algunos cumplen 18 horas semanales mientras que otros deben trabajar 30 horas.
Matías Passi, secretario de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señaló ante Elonce que el planteo busca resolver una situación que consideran inequitativa y que afecta a trabajadores de centros de salud y hospitales de la provincia. "Nosotros venimos a hacer un planteo ante el Ministerio para que pueda resolver esta inequidad", afirmó.
El dirigente sostuvo que habían mantenido una reunión con autoridades y acordado continuar las conversaciones, pero aseguró que posteriormente dejaron de recibir comunicaciones. "A un mes de comenzadas las negociaciones, reclamamos que podamos seguir conversando sobre esta situación", expresó.
Reclaman equiparar la carga horaria
Passi explicó que la diferencia estaría vinculada con las carreras administrativas a las que pertenecen los trabajadores. Desde ATE consideran que esa situación puede resolverse mediante una decisión política, ya que profesionales con distintas cargas horarias cumplen funciones similares y atienden a los mismos pacientes.
Mabel García, trabajadora social del CAPS Balbi, sostuvo que el cambio repercute directamente en la organización familiar de los trabajadores. "Que de un día para el otro digan que debemos cumplir el doble de horas por el mismo sueldo" genera dificultades para quienes deben compatibilizar sus responsabilidades laborales y familiares, afirmó.
García también cuestionó los ingresos del sector y señaló que los trabajadores de la salud atraviesan una situación salarial que, según planteó, dificulta sostener las condiciones laborales. Además, remarcó que el reclamo no implica necesariamente un mayor presupuesto.
Piden retomar la mesa de negociación
"Solamente requiere de una adecuación, de un ordenamiento equitativo para que los profesionales de la salud tengamos la misma carga horaria con iguales funciones", sostuvo García.
Según explicaron los trabajadores, históricamente profesionales de los tramos B y C del escalafón general que realizan atención directa habían cumplido jornadas de 18 horas semanales mediante una equiparación. El reclamo actual apunta a recuperar ese criterio.
Tras la concentración, los representantes sindicales anticiparon que se acercarían a la oficina del ministro para plantear el supuesto incumplimiento de la mesa de negociación. También adelantaron la elaboración de un comunicado conjunto para sumar a los colegios profesionales vinculados con los trabajadores. Los manifestantes remarcaron además que se trata de profesionales con años de trayectoria en centros de salud y hospitales de la provincia.