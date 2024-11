El club San Martín inauguró el techo de su gimnasio: “Es una alegría inmensa”

El Club Atlético Libertador San Martín pudo cumplir el objetivo de inaugurar el techo de su gimnasio en la ciudad de Paraná.

Alejandro Demartin, en primera línea, aseveró: “Como club del barrio Gazzano es una alegría inmensa haber culminado esta etapa que aún resta pagar en cierta parte. Es un proceso, no es que surgió en este último tiempo. Se viene trabajando desde el año 2019. Hay gente que colaboró en chapas y hoy ya no está y no pudo ver la finalización de la obra. Tenemos la suerte de llevarlo a cabo”.

Alejandro Demartín, presidente del club. Foto: Elonce

“Más allá de la agenda del club y la vida social que llevamos adelante en el club con respecto a peña y ciertos festejos. La gente que es vecina al club y los socios han colaborado de una manera ininterrumpida siempre que se necesita”, precisó.

Foto: Elonce

La institución ubicada en las calles Francisco Medus y Celestino Marcó cuenta con futsal femenino, vóley, básquet, patín artístico y bochas. “Después tenemos la parte social del club, con la cual llevamos a cabo la peña folclórica”, sostuvo el presidente.