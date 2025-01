DJ de Parador recordó cómo eran las noches del boliche más convocante de Paraná

Este miércoles 29 de enero comenzaron los trabajos para demoler el lugar donde funcionó el boliche “Parador” y las imágenes generaron nostalgia y tristeza entre quienes pasaron por el lugar durante las noches de viernes y sábados de los años 90 y 2000 en la capital entrerriana.

Mientras los camiones y máquinas trabajan en el predio, ubicado en la intersección de calle De la Torre y Vera y calle Alberti, muchos nostálgicos comenzaron a recordar lo vivido en el histórico boliche de la ciudad, punto de encuentro para miles de amigos, grupos y parejas.

Pablo Londero, quien fue DJ del lugar durante una década, compartió con Elonce sus recuerdos sobre aquellos años de esplendor.

Comenzaron a demoler el boliche Parador: el recuerdo de un histórico DJ

"Me enteré por ustedes, unos conocidos me enviaron mensajes y supe que lo estaban demoliendo. Son ciclos de la vida. Hubo un tiempo en que fue un espacio de encuentros, mucha gente se divirtió, bailó, se formaron parejas y se rompieron, pero ahora le toca transformarse como todo en la vida. Era necesario que se renueve ese lugar y era una picardía que no hubiese nada", expresó Londero.

El DJ recordó que en Parador se presentaron diversas figuras del espectáculo nacional. "Pasaron muchos famosos, especialmente de 'El Bar TV', el programa de (Mario) Pergolini. También estuvieron bandas como Man Ray, Los Pericos y La Zimbabwe. Era un boliche convocante, de los más importantes de la ciudad y era muy heterogéneo, iba gente de diversas edades y se ponía música de todo tipo", destacó.

Sobre los recuerdos que le despierta el lugar, Londero confesó: "Fueron diez años de mi vida. Desde los 20 hasta los 30 años, pasé música allí. Conocí mucha gente y viví muchas experiencias ".

Los lentos de Parador

El DJ también rememoró la tradición de los "lentos" antes del cierre de cada noche. "Mi esposa Mariela, que en ese entonces era mi novia, ponía los lentos 15 minutos antes del cierre. Era la última oportunidad para 'levantar' algo", relató entre risas. Después “se prendía la luz y cada cual volvía a su casa”.

Respecto a la evolución de la tecnología en la música, Londero destacó que “como estuve 10 años pasé por todas las tecnologías. Comencé con discos de vinilos, teníamos dos compacteras, luego pasé a los CDs y finalmente incorporé la computadora porque tenía problemas con las compacteras. Parador fue uno de los primeros boliches en utilizar ese formato".

Los árboles dentro del boliche

Londero recordó que la cabina donde ponía música “estaba enfrente al aljibe, había uno ficticio y el boliche era chiquito. Cuando decidieron ampliarlo ven que había un palo borracho en el medio de la pista y no lo querían cortar, entonces hicieron el techo alrededor de ese árbol y la cabina lo hicieron en el otro árbol que estaba atrás. La cabina era como una casita de árbol de madera puesto arriba”.

Entre los clásicos musicales que marcaron la pista, mencionó un tema en particular: "Hound Dog, de Big Mama Thornton. Descubrimos el CD por casualidad, apareció en el boliche y se convirtió en un himno".

Sobre el futuro del predio, Londero reflexionó: "El lugar es precioso, tiene una vista magnífica. A la vida hay que llevarla adelante, teniendo en cuenta los recuerdos, pero no quedarse atascado, hay que seguir adelante y verla de con ojos de optimismo. El lugar es precioso y estaba desaprovechado”.

Finalmente, el DJ destacó la importancia de los vínculos creados en Parador. "Lo mejor que me dejó fueron los lazos humanos, tanto con los dueños como con el equipo de trabajo. Fue un placer haber sido parte de ese ciclo, tuve la dicha de estar en el momento indicado”, concluyó. Elonce.com

Las fotos de la demolición de Parador