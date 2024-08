Colectivos: La Municipalidad “no tiene presupuesto para inyectar más fondos al sistema”

Se suspendió la reunión de conciliación entre UTA, Buses Paraná, Provincia y Municipalidad en el marco el marco del conflicto salarial que mantienen choferes de colectivos.

Tras enterarse de la suspensión de la reunión, la secretaria municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, informó a Elonce, “al momento de llegar a la Secretaría de Trabajo nos encontramos con que se reprogramó esta instancia aparentemente para el día lunes”.

Stickel explicó que no tuvo ninguna explicación “oficial” sobre el motivo de la suspensión y agregó que “nos comunicaron que esta mañana temprano salieron las cedulas de notificación, pero al momento a mí no me había llegado y entendemos que a Uta tampoco”. Y argumentó: “Fuimos convocados como actores parte del sistema de transporte urbano, al igual que otros municipios, la empresa, UTA y la provincia”.

Al ser consultada sobre una posible solución del conflicto, sostuvo: “Al día de hoy no contamos con ninguna herramienta presupuestaria que nos permita seguir inyectando fondos al sistema”.

Por otro lado, mencionó que la Municipalidad avanza con el proyecto de licitar el servicio de colectivos. “La idea es presentarlo lo antes posible al Honorable Concejo Deliberante”.

Finalmente, brindó detalles sobre el boleto de colectivos y declaró que “al momento no surgió la figura del aumento tarifario como una herramienta que permita destrabar este conflicto, creemos que tampoco serviría para tal fin”.

La palabra de UTA

El secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito, dijo a Elonce que tras la suspensión de la reunión ahora, “la expectativa es incierta” y que “como UTA no nos notificaron de esto”. Enseguida advirtió que “en vez de solucionar y poner paño frío”, lo que hace es generar mayor malestar entre los trabajadores.

“Teníamos un marco de esperanza porque tanto el municipio como la provincia se habían comprometido a buscar una solución para hoy; ver si podían lograr fondos para salir con una propuesta definitiva”, declaró el sindicalista.