Camión de gran porte enganchó un cable eléctrico y otro rodado sufrió las consecuencias

Un incidente dejó sin suministro eléctrico a un sector de avenida Zanni al 2400, en la ciudad de Paraná.

Según relataron vecinos a Elonce, un camión de gran porte habría causado el desprendimiento de un cable de alta tensión. Posteriormente, otro camión de menor tamaño, dedicado al transporte de pollos congelados, impactó con el tendido, lo que generó una explosión y daños.

El conductor del segundo camión, que resultó ileso, explicó a Elonce que no había señalización que advirtiera sobre el cable caído. “Venía tranquilo, pero al ver el cable bajo intenté frenar. Fue tarde: escuché una explosión y sentí las esquirlas en el parabrisas”, detalló Fernando. El impacto dejó inoperativo el sistema de refrigeración del camión y dañó su parabrisas.

El siniestro dejó sin luz a los vecinos

Vecinos de la zona llamaron a la policía y también a ENERSA, cuyo personal se hizo presente para realizar las reparaciones correspondientes.

El camionero lamentó lo sucedido y dijo que pudo haber sido más grave ya que se trata de una zona muy transitada, donde circulan colectivos, ciclistas y motociclistas. “Gracias a Dios no pasó a mayores, me hizo un chispazo arriba y las esquirlas dentro del parabrisas. Ya había terminado la jornada laboral y me dirigía a guardar el camión”, aportó.

Los daños en el parabrisas del camión

Además, dijo radicará la denuncia en la comisaría correspondiente para informar sobre los daños materiales que sufrió el camión. Hasta el momento se desconoce cuál fue el camión que enganchó en un primer momento el cable. Elonce.com