Ayudar Hace Bien: se vive la fiesta de la solidaridad en “Los toritos de Chiclana”

Una nueva jornada solidaria se desarrolla este sábado bajo el nombre de "Una Hinchada solidaria para los chicos de Toritos de Chiclana". La misma se realiza en el club "Los Toritos de Chiclana", ubicado en el barrio San Roque de la capital provincial, en la intersección de calles Fraternidad y Adolfo Aeberhard. La propuesta es impulsada por la asociación Ayudar Hace Bien y pretende colectar medias, vendas, zapatillas y botines en buen estado, para chicos de entre 13 y 18 años, con talles que van del 38 al 44. También solicitan leche, cacao y azúcar para ofrecer una merienda a los chicos, que muchas veces llegan de la escuela sin haber merendado.

En este marco festivo, el establecimiento abrió sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, y está destinada a recolectar donaciones que permitan mejorar las condiciones en las que los chicos practican su deporte favorito. Además, habrá un gran festival con shows y actividades para toda la familia. La jornada cerrará con la actuación especial de la Banda de la Policía de la Provincia de Entre Ríos.

Más que un club, una familia

Los chicos resaltaron que desde temprano estaban llegando botines. “Vi unos amarillos que me encantaron”, dijo uno de los toritos e instó a la gente a que “vengan que se unan a la hinchada. Es lo más lindo que hay”.

Un adolescente destacó que “es muy lindo tener un club como este para compartir. Arranqué en 2021 y se volvió como un amor, encontré como una familia. Vengo y colaborar es lindo. Me parece realmente hermoso. Nunca viví algo así como en esta jornada. Me sorprende un montón”.

“Descubrí otro mundo. Venía de malos momentos. Apenas entré dije que acá me iba a sentir cómodo. Es una felicidad enorme”, expresó. Dijo que sueña “con llegar al fin de semana y jugar con sus amigos, además de ganar un campeonato”, pero remarcó que “lo esencial es que el club crezca, porque es el que me abrió las puertas”.

Otro de los chicos manifestó que “es la primera vez que vi tanta gente. Sentimos el apoyo de la gente, que es buena”.

El grupo scout Justo José de Urquiza se acercó a ayudar y sus integrantes pusieron de relieve la relevancia de la jornada, al tiempo que instaron a que la gente del club siga peleando para que a los chicos no les falte nada.

Un vínculo con la ciudad

El club tiene una más 50 años en la ciudad y ha calado hondo en los corazones. Es por ello que toda la comunidad abraza a esta institución y en este día la solidaridad se multiplica. En esta jornada solidaria, Cejas, informó a Elonce “queremos que todos vengan colaboren, compartan con esta gran familia y disfruten mucho”.

“Cuando iniciamos esta campaña, pensamos que era una misión imposible, pero ahora lo estamos logrando todos juntos y queremos lograr que los chicos siempre estén contenidos en el club. Esperamos que ellos, cuando crezcan, sepan que Toritos los marcó”, dijo muy emocionada.

“Es hermoso ver todo el amor que le pone la gente a este club. Hemos recibido donaciones y es todo muy lindo. Los chicos algunos vienes desde muy lejos y siempre tienen el club como referencia, hoy vinieron y ayudan desde temprano”, dijo una de las referentes, Sol.

En tanto, uno de los capitanes, contó que “es muy especial, sobre todo para las inferiores que los necesitamos mucho. Es un gran día para nuestro club y queremos siempre ir para adelante”.

Sobre el club

El club "Los Toritos de Chiclana" brinda asistencia a los chicos de los barrios San Roque, 1º de Julio, Yatay, Consejo y zonas aledañas. “Pretendemos contenerlos adentro del club porque para ellos es una segunda casa y no queremos que, porque no tengan unas zapatillas o botines, no vayan a practicar”, comunicó a Elonce Andrea Cejas, de la comisión de futbol infantil.

Qué puedo donar

o Zapatillas

o Botines en números que van del 36 al 43

o Medias

o Vendas

o Canilleras

o Leche

o Cacao

o Azúcar