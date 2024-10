Ayudar Hace Bien: “Somos una gran familia”, sostienen desde el complejo educativo “María Reina Inmaculada”

Bajo el lema “Todos somos uno”, se desarrollará un abrazo solidario al complejo educativo “María Reina Inmaculada”, ubicado en barrio Macarone de Paraná.

La propuesta de Once Por Todos-Ayudar Hace Bien, la asociación civil Paradar y la comunidad escolar, está prevista para el próximo viernes 22 de noviembre, de 9 a 17, en la renovada plaza Italia.

El propósito es acompañar el sostenimiento de la matrícula escolar en el complejo educativo de barrio Macarone con el objetivo de garantizar el derecho de los niños a la educación en un ambiente en paz.

“Somos una gran familia”

De cara a la nueva movida solidaria, Elonce dialogó con las docentes de la institución educativa, ubicada en calles Eloísa Paniagua y Dorrego, a la que asisten 815 alumnos provenientes de los barrios Macarone, El Morro, Puerto Sánchez y alrededores; en el comedor escolar, se brinda el desayuno a 830 niños.

“Somos un gran equipo porque trabajamos juntas por el bienestar de los chicos y la escuela siempre está abierta para ellos”, comunicó a Elonce la seño de la salita de 3 del Nivel Inicial, Verónica.

Las seños Verónica, Paola y Verónica. (foto: Elonce)

“Los grupos son muy lindos y las familias nos acompañan en las actividades que proponemos”, contó al agradecer a la comunidad de padres que envía a sus hijos al complejo educativo “María Reina Inmaculada”.

“Somos una gran familia porque conocemos a los niños desde que son chiquitos y muchos ya terminaron el secundario, lo cual es muy gratificante, el ver cómo progresan y continúan con su vida, pero siempre recuerdan y vuelven a saludar a sus seños”, completó otra de las seños, Paola.

Y agregó: “Es muy gratificante estar en esta escuela porque, cuando abrimos la puerta, recibimos a los chicos con sus mochilas cargadas de sueños e ilusiones, de su vida diaria, en la que no siempre pasan buenas cosas, pero siempre estamos para acompañarlos y apoyarlos, a ellos y a sus familias”.

Un proceso de crecimiento, personal e institucional

Complejo educativo "María Reina Inmaculada". (foto: Elonce)

Al dar cuenta del cariño que se forja año tras año, la docente reveló: “Hay días en los que somos seños y otros en los que somos tías y abuelas”. “Es un sentimiento y un privilegio el poder permanecer en esta escuela, mientras crecemos junto a la institución, porque como personas damos y recibimos el doble”, sumó la maestra.

Otra de las seños, Verónica, también destacó el acompañamiento de las familias del barrio Macarone. “Son familias trabajadoras y es muy bello ver a ex alumnos cuando traen a sus hijos. Entonces, cómo no estar orgullosos y felices por ellos: un ex estudiante está cursando sus estudios universitarios en la facultad”, valoró la docente.

Complejo educativo "María Reina Inmaculada". (foto: Elonce)

El complejo educativo “María Reina Inmaculada” atraviesa un proceso de crecimiento institucional, por lo cual, la comunidad de docentes y directivos apela a la solidaridad de la ciudad de Paraná para el evento del viernes 22 de noviembre. “A la escuela la construimos de a poco, y entre todos; los invitamos a divertirse, ayudar y colaborar”, coincidieron las seños.

Sobre el abrazo solidario

La propuesta de Once Por Todos-Ayudar Hace Bien, la asociación civil Paradar y la comunidad educativa de María Reina Inmaculada, está prevista para el próximo viernes 22 de noviembre, de 9 a 17, en la renovada plaza Italia (ubicada en calles Laurencena, Evaristo Carriego y Olivera).

Complejo educativo "María Reina Inmaculada". (foto: Elonce)

El propósito es acompañar el sostenimiento de la matrícula escolar en el complejo educativo de barrio Macarone con el objetivo de garantizar el derecho de los niños a la educación en un ambiente en paz.

La jornada solidaria está destinada a recolectar donaciones de leche, cacao, azúcar, indumentaria, medias y calzado en los números del 20 al 42; además de útiles escolares y alimentos no perecederos.

Durante el evento habrá diversas actividades para las infancias y las familias. Para el cierre está prevista la actuación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.