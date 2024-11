Ayudar Hace Bien: la comparsa “Fantasía” formará parte del abrazo solidario a la escuela María Reina Inmaculada

El próximo 22 de noviembre, la comunidad educativa de la escuela "María Reina Inmaculada" de Paraná vivirá una jornada de solidaridad bajo el lema "Todos somos uno". Esta movida, organizada por la iniciativa Once Por Todos-Ayudar Hace Bien, la asociación civil Paradar y la propia comunidad escolar, busca acompañar a la institución educativa de barrio Macarone, que alberga a 266 alumnos provenientes de zonas vulnerables como los barrios Macarone, El Morro y Puerto Sánchez.

La propuesta será un "abrazo solidario" que se desarrollará en la renovada Plaza Italia de 9 a 17 horas, con el objetivo de recolectar donaciones y garantizar el derecho de los niños a una educación en paz.

Mirtha, propietaria de la comparsa "Fantasía". Foto: Elonce

La comparsa “Fantasía” que ya tiene más de 50 años de vida en Paraná, se prepara para uno de los últimos ensayos de cara a la jornada solidaria.

Mirtha, dueña de la comparsa, expresó: “Era de mi mamá primero, después pasó a mi hermano y la tengo en mi poder ahora”. Cuenta con la posibilidad de sumar nuevos integrantes: “Ahora estamos anotando. No cobramos nada y le damos todo”.

Parte del ensayo de la comparsa "Fantasía". Foto: Elonce

Se espera que sea a las 16:30 horas su participación en la Plaza Italia.

Martín, integrante de la comparsa, manifestó que hace dos años forma parte. “Mi mamá y mi papá le gusta que haga esto así me distraigo y no ando mucho en la calle. Me gusta compartir con mis compañeros porque algunos van a la escuela conmigo”. El resto de sus compañeros también están hace dos o tres años integrados.