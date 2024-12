Ayudar Hace Bien: el compromiso incansable de Red Puentes para ayudar a quienes más lo necesitan

Este 8 de diciembre, en el marco de los 20 años del evento solidario "Ayudar Hace Bien", se llevará a cabo una jornada de apoyo para el Hospital Escuela de Salud Mental y la organización Red Puentes - Nuestra América, dos entidades que desempeñan un rol fundamental en la comunidad paranaense. Con el lema "Ayudar hace bien, doná y festejemos 20 años", la actividad busca recaudar fondos y donaciones para continuar con el invaluable trabajo que ambas organizaciones realizan.

Red Puentes trabaja en diversos barrios s como Los Berros, Humito, zona de las vías, en Paraná y en un merendero de San Benito. Allí, además de mantener merenderos y comedores, desarrollan talleres de arte, educación y deporte. En la sede de Red Puentes, ubicada en Irigoyen 521, también se abordan problemas como el consumo problemático y la situación de calle.

Daniela Barreto, referente de la organización, contó a Elonce sobre el día a día de los voluntarios y el equipo profesional que trabaja en la sede de Red Puentes: "Trabajamos con un grupo interdisciplinario de profesionales, acompañamos a las personas en situación de calle y abordamos la problemática del consumo. Durante la mañana, ofrecemos un dispositivo convivencial donde se desayuna, almuerza y se realizan actividades en conjunto. Por la tarde, organizamos talleres y los jueves tenemos una asamblea específica sobre situación de calle", explicó.

Red Puentes

En los últimos meses, según Barreto, la demanda de alimentos ha crecido considerablemente: "Este año hemos visto un aumento en las demandas relacionadas con los alimentos. Antes, la mayoría de las solicitudes estaban vinculadas a tratamientos, escucha y acompañamiento psicológico. Sin embargo, este año la problemática alimentaria se ha vuelto central. Por eso, comenzamos con las ollas populares, que se realizan los jueves cada 15 días. En estas ollas, participan alrededor de 35 personas, aunque diariamente asisten unas 15 a las actividades del centro", detalló.

Mauro Spahn, referente de Red Puentes, destacó la importancia de las asambleas que realizan con personas en situación de calle: "Tratamos de escuchar a los chicos, les buscamos la vuelta para que puedan expresarse y así salir de los riesgos a los que están expuestos en la calle. Somos la única asamblea provincial de personas en situación de calle, y ese espacio nos permite abordar sus problemáticas de manera integral y brindarles un acompañamiento real".

Una de las voluntarias, Iara, destacó la importancia de generar un espacio de contención: "A través de la cocina, le estamos dando cariño a las personas que llegan a nuestro centro. No hay nada mejor que ver a alguien con el estómago lleno. A pesar de las dificultades que enfrentamos, seguimos trabajando para que estas personas puedan salir adelante. En Puentes, generamos un sentido de pertenencia, un hogar donde convivimos con los que están en situación de calle, ofreciéndoles apoyo a través de la escucha y los dispositivos que organizamos".

Cena especial de Navidad

En cuanto a los desafíos que enfrentan, Iara compartió que, a pesar de contar con un presupuesto acotado, siempre se esfuerzan por ofrecer lo mejor: "Hoy preparamos un salpicón de arroz. A veces la falta de insumos hace que se torne difícil, pero siempre nos sentimos halagadas por poder brindarles algo. Nos esforzamos para variar los menús y que siempre haya algo diferente para ofrecer", relató.

Sin embargo, este año hay una preocupación especial. Iara mencionó con tristeza que, debido a la situación económica, será el primer año en que no podrán ofrecer un menú especial para la Navidad: "Hace años que generábamos posibilidades de donaciones para celebrar la Navidad. Este año no podremos hacerlo, pero quienes puedan colaborar con alimentos navideños, les estaremos muy agradecidas", expresó, destacando la necesidad de apoyo para poder brindar una Navidad digna a las personas que asisten a la organización.

Colaboradora de Red Puentes, Iara

"Puentes significa mucho para mí", confesó al sostener: "Pasé por un problema de consumo, pero logré sanar. Estar aquí, acompañando a otros, me hace sentir feliz". En este sentido, subrayó la importancia de no juzgar a quienes enfrentan adicciones: "Las personas con consumo problemático siempre son castigadas, en lugar de ser acompañadas. Muchas de estas personas han sufrido mucho, y si no los contenemos y sostenemos, caen aún más en la desesperación", reflexionó.

Ayudar Hace Bien

20 años de Ayudar Hace Bien

El evento solidario “Ayudar Hace Bien” cumple 20 años y lo festejará este domingo 8 de diciembre con una jornada destinada a colaborar con el Hospital Escuela de Salud Mental y la Red Puentes/Nuestra América.

Bajo el lema “Ayudar Hace Bien, Doná y Festejemos 20 Años”, se invita a la comunidad a participar llevando sus donaciones y disfrutando de un programa especial en vivo por Elonce.

Ayudar Hace Bien

¿Cómo participar en Ayudar Hace Bien 2024?

Este domingo 8 de diciembre, de 16 a 20, cada persona puede colaborar de distintas maneras:

-Llevar las donaciones al Hospital Escuela de Salud Mental, ubicado en calles Ambrosetti y Rondeau.

Se necesita ropa cómoda para adultos, ropa de cama, zapatillas, toallas, elementos de higiene personal y equipos de mate.

Ayudar Hace Bien

-Llevar las donaciones para Red Puentes/Nuestra América a Plaza Sáenz Peña.

Se requieren donaciones de alimentos no perecederos como leche, cacao, azúcar, arroz, fideos, puré de tomate y legumbres.

- Alcancía solidaria

Quienes prefieran colaborar de forma sencilla desde casa, podrán realizar una donación de dinero mediante el alias once.por.todos Lo recaudado será destinado íntegramente al Hospital Escuela y a la Red Puentes para continuar con su importante labor en la comunidad.

Ayudar Hace Bien

Un evento solidario con transmisión en vivo

Desde las 13:30, Elonce transmitirá un programa especial en vivo para festejar los 20 años de este evento solidario. Habrá espectáculos, historias conmovedoras y un repaso por dos décadas de compromiso comunitario.

Ayudar Hace Bien

Sobre los beneficiarios

El Hospital Escuela de Salud Mental es la institución de referencia en el campo de la salud mental dentro del sistema de salud pública de Entre Ríos; cuenta con 69 camas para internación y atiende más de 3.000 consultas mensuales en sus consultorios externos.

La Red Puentes/Nuestra América, cuya sede se encuentra en calle Irigoyen 521, brinda asistencia a personas con consumos problemáticos; también cuenta con un dispositivo permanente que les permite comercializar lo producidos en sus barrios.

¡Sumate este domingo 8 de diciembre!

No te pierdas esta oportunidad de colaborar y ser parte de una jornada solidaria única. Llevá tus donaciones a los puntos indicados, realizá tu donación de dinero y prendete a la transmisión especial de Elonce para festejar juntos 20 años de solidaridad y compromiso