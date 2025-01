A una casa se le voló el techo durante la tormenta en Paraná

Esta tarde, durante una fuerte tormenta, una vivienda ubicada en la calle Ricardo Güiraldes al 1906, en Paraná, sufrió la voladura de su techo. Según los testimonios de los vecinos, se escuchó una fuerte explosión, seguida de la caída de chapas y la rotura de los tirantes.

"No sabemos si fue un rayo o algo que golpeó, pero las chapas del techo están todas rotas y los tirantes también", relató el damnificado a Ricardo Vázquez, a Elonce. Además, mencionó que en la casa contigua también se volaron algunas chapas.

Los daños

Tirantes

“Me quedé sin techo en el baño y en una habitación. Vivimos seis personas y es muy feo", comentó, refiriéndose al estruendoso ruido que escucharon al momento del impacto. "Algunos decían que fue un rayo, pero no podemos asegurarlo", añadió.

Ricardo Vázquez

Afortunadamente, no hubo personas heridas. "Le damos gracias a Dios que no pasó a mayores y no hubo heridos", declaró. Sin embargo, la vivienda requiere reparaciones urgentes. "Necesitamos vigas y chapas nuevas para poder recuperar el techo", concluyó la residente afectada.

