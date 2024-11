A sus 81 años, Evar nadó 10 kilómetros por el río Paraná y aseguró: "siento una gran pasión"

Evar Ruben, nadador del Club Atlético Unión , tiene 81 años. Es oriundo de Sunchales, Santa Fe, y participó de la travesía de 10 kilómetros por el río Paraná, que unió el Parque Costero hasta la Playa del Club Atlético Estudiantes.

“Todos me preguntan por la vitalidad, pero en realidad es la gran pasión que uno tiene, sino no hay empeño para el entrenamiento. A mí me enloquece la natación y al río Paraná vine varias veces, al igual que el río Uruguay. Entreno exclusivamente para aguas abiertas. No me llama la atención competir en pileta porque todos los días voy a la pileta”, expresó en diálogo con Elonce.

Dijo que el río “es la belleza de la naturaleza, cambia totalmente de la pileta. De acuerdo a algunas correntadas hay que cambiar la técnica. Es otra cosa. Yo no tengo velocidad, no pretendo llegar primero ni ganarle a nadie, sino llegar. Es disfrutar de la naturaleza”.

Recordó que “empecé a nadar hace 50 años. El club al que pertenezco estaba a dos cuadras y vi cuando hicieron la pileta. Empezaron con las excavaciones, la habilitaron y empecé a nadar. Iba de forma recreativa. Después empecé a darle cada vez más, me empezaron a ver los compañeros y me invitaron a las aguas abiertas. Debuté en 2015, cuando tenía 72 años. Largaron 1000 nadadores y los muchachos me decían que iba a llegar al podio. Y en mi categoría quedé en segundo puesto”.

La travesía de este sábado en Paraná “fue un desafío bastante fuerte, duro, porque es la primera vez que hago 10 kilómetros. El año pasado mi esposa tuvo una enfermedad, estuve cuidándola hasta que falleció. No pude entrenar. Ahora más o menos me repuse con el entrenamiento y vine. Dije `lo voy a intentar´, total si no llegaba bueno, pero llegué”.