La Cocina del Once presentó un menú irresistible con arancini, pollo a la naranja y sabayón

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó arancini de mozzarella, pollo a la naranja con papas asadas y sabayón con frutillas, tres propuestas sabrosas elaboradas por el chef Leonardo López. Los ingredientes y el paso a paso para recrearlas en casa.
La Cocina del Once presentó arancini de mozzarella, pollo a la naranja con papas asadas y sabayón con frutillas en una nueva edición del ciclo gastronómico de Elonce. El chef Leonardo López estuvo al frente de un menú completo que combinó sabores intensos, diferentes texturas y preparaciones ideales para disfrutar en casa.
La propuesta comenzó con unos tentadores arancini, continuó con un aromático pollo acompañado por papas asadas y terminó con un delicado postre a base de vino Malbec y frutillas frescas.
Las tres recetas tuvieron como denominador común el empleo de ingredientes accesibles y combinaciones conocidas, pero incorporaron diferentes detalles para potenciar aromas, sabores y texturas.
Arancini de mozzarella: una entrada dorada y crocante
Para preparar los arancini de mozzarella se necesitan 200 gramos de arroz carnaroli o doble carolina, una cebolla pequeña, un diente de ajo, aproximadamente un litro de caldo, 100 mililitros de vino blanco, 50 gramos de manteca y 80 gramos de queso parmesano rallado.
La preparación se completa con mozzarella para el relleno, un huevo, harina y pan rallado en cantidad necesaria, además de aceite para freír, sal, pimienta y nuez moscada.
La base consiste en preparar el arroz incorporando cebolla, ajo, caldo y vino blanco hasta obtener una consistencia cremosa. Luego se agregan manteca y parmesano. Una vez frío, se forman porciones, se coloca la mozzarella en el centro y se cierran las bolitas.
Finalmente, se pasan por harina, huevo y pan rallado antes de freírlas hasta conseguir una superficie dorada y crocante, con un corazón fundente de mozzarella.
Pollo a la naranja con papas asadas: intenso y agridulce
El plato principal fue un sabroso pollo a la naranja con papas asadas, una preparación en la que los cítricos se combinaron con salsa de soja, jengibre y azúcar para conseguir un atractivo equilibrio agridulce.
Los ingredientes son 500 gramos de pollo, 60 gramos de harina, dos naranjas, ajo, jengibre, 40 gramos de salsa de soja, tres cucharadas de azúcar, 15 gramos de vinagre, sal y pimienta. Para completar la guarnición se requiere un kilo de papas.
Para la elaboración, el pollo se corta en porciones, se condimenta y se pasa ligeramente por harina antes de cocinarlo. En paralelo, se prepara la salsa combinando el jugo de las naranjas con ajo, jengibre, salsa de soja, azúcar y vinagre.
Luego se integra el pollo para que quede impregnado con la preparación cítrica. Las papas se cocinan al horno hasta quedar tiernas por dentro y doradas en su superficie.
Sabayón con frutillas: un final cremoso y fresco
Para cerrar el menú, Leonardo López presentó un delicado sabayón con frutillas, un postre cremoso en el que el vino Malbec aporta intensidad y las frutas suman frescura y un toque ligeramente ácido.
La receta lleva cuatro yemas, 80 gramos de azúcar, 80 mililitros de Malbec, 300 gramos de frutillas, una cucharada adicional de azúcar y vainilla. También se utiliza ralladura de naranja para aromatizar las frutas.
El primer paso consiste en cortar las frutillas y mezclarlas con una cucharada de azúcar y ralladura de naranja. Mientras reposan, se baten las yemas junto con los 80 gramos de azúcar hasta obtener una preparación clara y espumosa.
El secreto para conseguir un sabayón aireado
A la mezcla de yemas se incorpora el vino Malbec y la preparación se lleva a baño María. Durante la cocción debe batirse constantemente para incorporar aire y evitar que las yemas coagulen.
El procedimiento continúa hasta conseguir una crema espesa, suave y aireada, procurando que nunca llegue a hervir. Luego se distribuyen las frutillas previamente maceradas en copas o platos individuales y se cubren generosamente con el sabayón.
Como terminación opcional, la superficie puede gratinarse con un soplete para aportar un delicado contraste. Frutillas frescas y hojas de menta completan un postre colorido y elegante que puso el broche dulce a una nueva edición de La Cocina del Once.