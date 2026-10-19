La Cocina del Once preparó croquetas de cerdo, churrasquitos a la fugaceta y un postre de coco

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas con el chef Sebastián Rodríguez Vivanco y la conducción de Danisa Todoro. El menú incluyó croquetas de cerdo, una torre de churrasquitos a la fugaceta con papas y salsa de calabaza, y un postre de coco y dulce de leche. Los ingredientes y el paso a paso.
La Cocina del Once presentó una nueva edición con tres preparaciones que combinaron carne de cerdo, verduras y sabores dulces. Bajo la conducción de Danisa Todoro, el chef Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró croquetas de cerdo como entrada, una torre de churrasquitos a la fugaceta sobre salsa de calabaza como plato principal y un postre de coco y dulce de leche.
Durante el programa, el cocinero utilizó carne de cerdo de Granalier para las dos propuestas saladas. Además, explicó los procedimientos para combinar los ingredientes y obtener distintas texturas.
El menú comenzó con croquetas acompañadas por mayonesa de rúcula, continuó con churrasquitos y papas a la fugaceta, y finalizó con un postre elaborado en capas de crema, dulce de leche y galletitas.
Croquetas de cerdo con mayonesa de rúcula
Ingredientes para las croquetas:
- 100 gramos de carne picada de cerdo Granalier.
- 40 gramos de jamón crudo.
- Una cebolla, 35 gramos de morrón y un diente de ajo.
- 30 gramos de manteca, 30 gramos de harina y 60 gramos de leche.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- Dos huevos, pan rallado y aceite para freír.
- Para la mayonesa de rúcula se utilizaron 50 gramos de mayonesa, siete hojas de rúcula y medio diente de ajo.
Preparación: Rodríguez Vivanco comenzó salteando la cebolla y el morrón, y luego incorporó el ajo. Añadió la carne picada hasta dorarla y sumó el jamón crudo.
Posteriormente, agregó manteca, harina y leche de manera gradual, hasta formar una pasta espesa. Condimentó con sal, pimienta y nuez moscada, y dejó enfriar durante media hora en la heladera o el freezer.
Con la preparación fría, formó las croquetas, las pasó dos veces por huevo batido y pan rallado, y las frió hasta dorarlas. Para acompañarlas, procesó la mayonesa con rúcula y ajo.
Torre de churrasquitos a la fugaceta con salsa de calabaza
Ingredientes para el plato principal:
- 250 gramos de churrasquitos de cerdo.
- Un huevo, media zanahoria, media cebolla y medio morrón para el relleno.
- 200 gramos de calabaza y 100 gramos de crema para la salsa.
- Dos papas, 50 gramos de manteca y 20 gramos de crema.
- 100 mililitros de leche y un diente de ajo.
- Una cebolla y 100 gramos de queso cremoso o mozzarella.
- Orégano, sal, pimienta y una pequeña cantidad de azúcar.
Preparación: El chef cortó los churrasquitos en cuadrados y los cocinó en una sartén con sal y pimienta. Por separado, salteó las verduras, las mezcló con el huevo y preparó una tortilla, que luego cortó para intercalar con la carne y formar la torre.
Para las papas a la fugaceta, colocó rodajas de papa en una fuente con manteca, crema, ajo y leche. Las llevó al horno y, cuando estuvieron parcialmente cocidas, incorporó cebolla. Finalmente, agregó queso y orégano para completar la cocción.
La salsa se preparó con calabaza cocida, preferentemente al horno. Luego se procesó con crema, se calentó y se condimentó con sal, pimienta y un poco de azúcar. La torre de churrasquitos se sirvió sobre esta base, acompañada por las papas.
Postre de coco y dulce de leche
Ingredientes:
- 100 mililitros de leche y 30 gramos de coco rallado.
- Tres yemas de huevo.
- Una cucharada de almidón de maíz.
- 150 gramos de azúcar.
- 100 mililitros de leche y 150 gramos de dulce de leche repostero.
- 100 gramos de galletitas sabor manteca.
Preparación: Rodríguez Vivanco calentó la leche con el coco rallado, dejó infusionar la mezcla y posteriormente la procesó y coló. Por separado, integró la otra porción de leche con el dulce de leche repostero.
Después mezcló las yemas con el azúcar y el almidón de maíz. Incorporó la leche infusionada con coco y cocinó la preparación, revolviendo constantemente hasta obtener una crema espesa, que dejó enfriar. Para el armado, alternó capas de crema de coco y dulce de leche, colocando galletitas molidas entre ambas preparaciones.
De esta manera, La Cocina del Once completó un menú de tres pasos con recetas que los televidentes pudieron conocer y replicar en sus hogares.