La Cocina del Once preparó croquetas de arroz, estofado primavera y pionono con frutillas

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas fáciles para preparar en casa. Flavia Gervasutti elaboró croquetas de arroz con salsas, estofado primavera acompañado de puré de papas y un pionono dulce con frutillas y dulce de leche. Los ingredientes y el paso a paso.
La Cocina del Once presentó tres recetas caseras durante su edición de este viernes, con preparaciones que combinaron ingredientes cotidianos y técnicas sencillas. La cocinera Flavia Gervasutti elaboró croquetas de arroz, estofado primavera con puré de papas y un pionono dulce con frutillas y dulce de leche.
El programa gastronómico de Elonce, conducido por Danisa Todoro y acompañado por La Peruana, supermercado y panadería, ofreció alternativas para organizar un menú completo, desde la entrada hasta el postre.
Durante la emisión, Gervasutti compartió los ingredientes y procedimientos necesarios para reproducir cada preparación en casa, con opciones para aprovechar alimentos y combinar distintos sabores.
Croquetas de arroz con salsa fresca y crema de verdeo
Ingredientes para las croquetas:
- 200 gramos de arroz cocido.
- 3 huevos.
- 100 gramos de harina 0000, aproximadamente.
- Queso rallado.
- Ajo y perejil picados.
- 1 cebolla, morrón y zanahoria rallada.
- Sal y pimienta.
- Aceite para cocinar.
Para las salsas:
- 3 tomates frescos.
- 1 puñado de perejil.
- 1 cebolla de verdeo.
- 70 cc de mayonesa, aproximadamente.
- Crema de leche, cantidad necesaria.
- Sal y pimienta.[|8|]
Preparación: Primero, se mezcló el arroz cocido con los huevos, la harina, el queso rallado y los vegetales picados o rallados. Luego, se incorporaron ajo, perejil y condimentos hasta obtener una preparación consistente.
Con ayuda de una cuchara, se formaron pequeñas porciones y se cocinaron en aceite caliente hasta dorarlas de ambos lados.
Para acompañar, se preparó una salsa fresca con tomates picados, perejil, sal y pimienta. La segunda opción combinó cebolla de verdeo picada con mayonesa y crema de leche.
Estofado primavera con puré de papas
Ingredientes:
- 500 gramos de carne para estofar.
- 1 vaso de vino tinto.
- 4 cebollas y 2 dientes de ajo.
- 3 zanahorias y 1 morrón pequeño.
- 1 lata de arvejas de 500 gramos.
- Tomate perita triturado.
- 1 cucharada de extracto de tomate.
- 1 hoja de laurel.
- Sal, pimienta, ají molido y pimentón.
- Papas para preparar puré o papas fritas.
Preparación: La carne se cortó en cubos y se doró en una olla. Posteriormente, se incorporaron las cebollas, el ajo, las zanahorias y el morrón previamente cortados.
Se agregó el vino tinto y, después de unos minutos de cocción, el tomate triturado, el extracto y los condimentos. La preparación se cocinó a fuego bajo hasta que la carne quedó tierna.
Finalmente, se incorporaron las arvejas y se sirvió el estofado acompañado de puré de papas. Como alternativa, se propusieron papas fritas.
Pionono dulce con frutillas y dulce de leche
Ingredientes:
- 1 pionono.
- Dulce de leche, cantidad necesaria.
- Frutillas frescas.
- Queso crema.
Preparación: Se extendió el pionono sobre una superficie limpia y se cubrió con una mezcla de dulce de leche y queso crema.
Luego, se distribuyeron las frutillas previamente lavadas y cortadas. El pionono se enrolló cuidadosamente para mantener el relleno en su interior.
Finalmente, se llevó a la heladera para facilitar el corte y se sirvió en porciones. Así concluyó una nueva edición de La Cocina del Once, con tres propuestas para elaborar en casa.