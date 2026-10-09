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La Cocina del once Recetas caseras para disfrutar en familia

La Cocina del Once preparó croquetas de arroz, estofado primavera y pionono con frutillas

La Cocina del Once presentó tres recetas fáciles para preparar en casa. Flavia Gervasutti elaboró croquetas de arroz con salsas, estofado primavera acompañado de puré de papas y un pionono dulce con frutillas y dulce de leche. Los ingredientes y el paso a paso.

9 de Octubre de 2026
La Cocina del Once: croquetas, estofado y pionono dulce.
La Cocina del Once: croquetas, estofado y pionono dulce. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

La Cocina del Once presentó tres recetas fáciles para preparar en casa. Flavia Gervasutti elaboró croquetas de arroz con salsas, estofado primavera acompañado de puré de papas y un pionono dulce con frutillas y dulce de leche. Los ingredientes y el paso a paso.

La Cocina del Once presentó tres recetas caseras durante su edición de este viernes, con preparaciones que combinaron ingredientes cotidianos y técnicas sencillas. La cocinera Flavia Gervasutti elaboró croquetas de arroz, estofado primavera con puré de papas y un pionono dulce con frutillas y dulce de leche.

El programa gastronómico de Elonce, conducido por Danisa Todoro y acompañado por La Peruana, supermercado y panadería, ofreció alternativas para organizar un menú completo, desde la entrada hasta el postre.

Durante la emisión, Gervasutti compartió los ingredientes y procedimientos necesarios para reproducir cada preparación en casa, con opciones para aprovechar alimentos y combinar distintos sabores.

 

Croquetas de arroz con salsa fresca y crema de verdeo

 

Ingredientes para las croquetas:

  • 200 gramos de arroz cocido.
  • 3 huevos.
  • 100 gramos de harina 0000, aproximadamente.
  • Queso rallado.
  • Ajo y perejil picados.
  • 1 cebolla, morrón y zanahoria rallada.
  • Sal y pimienta.
  • Aceite para cocinar.

Para las salsas:

  • 3 tomates frescos.
  • 1 puñado de perejil.
  • 1 cebolla de verdeo.
  • 70 cc de mayonesa, aproximadamente.
  • Crema de leche, cantidad necesaria.
  • Sal y pimienta.[|8|]

Preparación: Primero, se mezcló el arroz cocido con los huevos, la harina, el queso rallado y los vegetales picados o rallados. Luego, se incorporaron ajo, perejil y condimentos hasta obtener una preparación consistente.

 

Con ayuda de una cuchara, se formaron pequeñas porciones y se cocinaron en aceite caliente hasta dorarlas de ambos lados.

Para acompañar, se preparó una salsa fresca con tomates picados, perejil, sal y pimienta. La segunda opción combinó cebolla de verdeo picada con mayonesa y crema de leche.

 

Estofado primavera con puré de papas

 

Ingredientes:

  • 500 gramos de carne para estofar.
  • 1 vaso de vino tinto.
  • 4 cebollas y 2 dientes de ajo.
  • 3 zanahorias y 1 morrón pequeño.
  • 1 lata de arvejas de 500 gramos.
  • Tomate perita triturado.
  • 1 cucharada de extracto de tomate.
  • 1 hoja de laurel.
  • Sal, pimienta, ají molido y pimentón.
  • Papas para preparar puré o papas fritas.

 

Preparación: La carne se cortó en cubos y se doró en una olla. Posteriormente, se incorporaron las cebollas, el ajo, las zanahorias y el morrón previamente cortados.

 

Se agregó el vino tinto y, después de unos minutos de cocción, el tomate triturado, el extracto y los condimentos. La preparación se cocinó a fuego bajo hasta que la carne quedó tierna.

Finalmente, se incorporaron las arvejas y se sirvió el estofado acompañado de puré de papas. Como alternativa, se propusieron papas fritas.

 

Pionono dulce con frutillas y dulce de leche

Ingredientes:

  • 1 pionono.
  • Dulce de leche, cantidad necesaria.
  • Frutillas frescas.
  • Queso crema.

Preparación: Se extendió el pionono sobre una superficie limpia y se cubrió con una mezcla de dulce de leche y queso crema.

Luego, se distribuyeron las frutillas previamente lavadas y cortadas. El pionono se enrolló cuidadosamente para mantener el relleno en su interior.

 

Finalmente, se llevó a la heladera para facilitar el corte y se sirvió en porciones. Así concluyó una nueva edición de La Cocina del Once, con tres propuestas para elaborar en casa.

Temas:

La cocina del once paso a paso recetas fáciles
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