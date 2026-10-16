La Cocina del Once: cómo preparar empanadas fritas, hummus de garbanzo y postre de vainillas

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas para preparar un menú completo: hummus de garbanzo, empanadas fritas de carne con salsa criolla y un postre de vainillas. Flavia Gervasutti compartió los ingredientes y el paso a paso de cada elaboración.
La Cocina del Once presentó tres recetas caseras durante su edición de este viernes 16 de octubre, con propuestas para elaborar una entrada, un plato principal y un postre. La cocinera Flavia Gervasutti preparó hummus de garbanzo, empanadas fritas de carne acompañadas con salsa criolla o yasgua y un postre de vainillas con dulce de leche y chocolate.
El programa gastronómico de Elonce, conducido por Danisa Todoro y acompañado por La Peruana, supermercado y panadería, ofreció alternativas elaboradas con ingredientes accesibles y procedimientos sencillos.
Durante la emisión, Gervasutti explicó cómo combinar los alimentos y organizar las preparaciones para disfrutar de un menú completo en casa.
Entrada: hummus de garbanzo con tostadas
Ingredientes:
- 1 lata de garbanzos.
- 1 diente de ajo.
- 50 cc de aceite.
- 50 cc de agua.
- Ají molido, sal, pimienta y pimentón.
- Aceite de oliva.
- Tostadas, talitas o grisines para acompañar.
Preparación: Escurrir los garbanzos y colocarlos en una procesadora junto con el ajo, el aceite y el agua. Triturar hasta obtener una pasta cremosa y homogénea.
Condimentar con sal, pimienta, ají molido y pimentón. Servir en un recipiente, agregar un chorrito de aceite de oliva y acompañar con tostadas, talitas o grisines.
Plato principal: empanadas fritas de carne con salsa criolla
Ingredientes para 24 empanadas:
- 500 gramos de carne picada.
- 24 discos de empanadas.
- 1 kilo de cebolla.
- 1 morrón chico y 1 cebolla de verdeo.
- 6 huevos.
- 50 gramos de aceitunas.
- 100 gramos de azúcar y 50 gramos de pasas de uva para la versión dulce.
- 750 gramos de grasa para freír.
- Comino, sal y pimentón.
Preparación: Picar las cebollas y el morrón. Rehogarlos en una sartén, incorporar la carne picada y cocinar hasta que esté completamente cocida. Condimentar con sal, comino y pimentón.
Hervir los huevos, picarlos y agregarlos al relleno junto con las aceitunas. Para preparar empanadas dulces, separar una parte de la mezcla e incorporar azúcar y pasas de uva.
Dejar enfriar el relleno, distribuirlo sobre los discos y cerrar con repulgue. Freír en grasa caliente hasta que las empanadas estén doradas y bien cocidas. Retirar y escurrir.
Para la salsa criolla o yasgua: Rallar dos tomates perita y mezclarlos con uno o dos dientes de ajo picados, ají picante a gusto y sal. Integrar los ingredientes y servir como acompañamiento.
Postre de vainillas con dulce de leche y chocolate
Ingredientes:
- 2 paquetes de galletitas vainillas.
- 500 ml de chocolatada.
- 500 gramos de dulce de leche.
- 500 gramos de queso crema.
- 50 gramos de cacao.
Preparación: Mezclar el dulce de leche con el queso crema hasta obtener una crema uniforme. Humedecer ligeramente las vainillas en la chocolatada y acomodarlas en una fuente.
Cubrir con una capa de crema y repetir el procedimiento hasta terminar los ingredientes. Espolvorear con cacao y llevar a la heladera durante algunas horas para que el postre adquiera consistencia.
De esta manera, La Cocina del Once completó una nueva edición con tres propuestas que permitieron combinar sabores tradicionales y preparaciones prácticas para compartir en familia.