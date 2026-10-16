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La Cocina del once Gastronomía y recetas caseras

La Cocina del Once: cómo preparar empanadas fritas, hummus de garbanzo y postre de vainillas

La Cocina del Once presentó tres recetas para preparar un menú completo: hummus de garbanzo, empanadas fritas de carne con salsa criolla y un postre de vainillas. Flavia Gervasutti compartió los ingredientes y el paso a paso de cada elaboración.

16 de Octubre de 2026
La Cocina del Once: empanadas, hummus y postre de vainillas.
La Cocina del Once: empanadas, hummus y postre de vainillas. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

La Cocina del Once presentó tres recetas para preparar un menú completo: hummus de garbanzo, empanadas fritas de carne con salsa criolla y un postre de vainillas. Flavia Gervasutti compartió los ingredientes y el paso a paso de cada elaboración.

La Cocina del Once presentó tres recetas caseras durante su edición de este viernes 16 de octubre, con propuestas para elaborar una entrada, un plato principal y un postre. La cocinera Flavia Gervasutti preparó hummus de garbanzo, empanadas fritas de carne acompañadas con salsa criolla o yasgua y un postre de vainillas con dulce de leche y chocolate.

El programa gastronómico de Elonce, conducido por Danisa Todoro y acompañado por La Peruana, supermercado y panadería, ofreció alternativas elaboradas con ingredientes accesibles y procedimientos sencillos.

Durante la emisión, Gervasutti explicó cómo combinar los alimentos y organizar las preparaciones para disfrutar de un menú completo en casa.

 

Entrada: hummus de garbanzo con tostadas

Ingredientes:

  • 1 lata de garbanzos.
  • 1 diente de ajo.
  • 50 cc de aceite.
  • 50 cc de agua.
  • Ají molido, sal, pimienta y pimentón.
  • Aceite de oliva.
  • Tostadas, talitas o grisines para acompañar.

Preparación: Escurrir los garbanzos y colocarlos en una procesadora junto con el ajo, el aceite y el agua. Triturar hasta obtener una pasta cremosa y homogénea.

Condimentar con sal, pimienta, ají molido y pimentón. Servir en un recipiente, agregar un chorrito de aceite de oliva y acompañar con tostadas, talitas o grisines.

 

Plato principal: empanadas fritas de carne con salsa criolla

 

Ingredientes para 24 empanadas:

  • 500 gramos de carne picada.
  • 24 discos de empanadas.
  • 1 kilo de cebolla.
  • 1 morrón chico y 1 cebolla de verdeo.
  • 6 huevos.
  • 50 gramos de aceitunas.
  • 100 gramos de azúcar y 50 gramos de pasas de uva para la versión dulce.
  • 750 gramos de grasa para freír.
  • Comino, sal y pimentón.

Preparación: Picar las cebollas y el morrón. Rehogarlos en una sartén, incorporar la carne picada y cocinar hasta que esté completamente cocida. Condimentar con sal, comino y pimentón.

Hervir los huevos, picarlos y agregarlos al relleno junto con las aceitunas. Para preparar empanadas dulces, separar una parte de la mezcla e incorporar azúcar y pasas de uva.

Dejar enfriar el relleno, distribuirlo sobre los discos y cerrar con repulgue. Freír en grasa caliente hasta que las empanadas estén doradas y bien cocidas. Retirar y escurrir.

Para la salsa criolla o yasgua: Rallar dos tomates perita y mezclarlos con uno o dos dientes de ajo picados, ají picante a gusto y sal. Integrar los ingredientes y servir como acompañamiento.

 

Postre de vainillas con dulce de leche y chocolate

Ingredientes:

  • 2 paquetes de galletitas vainillas.
  • 500 ml de chocolatada.
  • 500 gramos de dulce de leche.
  • 500 gramos de queso crema.
  • 50 gramos de cacao.

Preparación: Mezclar el dulce de leche con el queso crema hasta obtener una crema uniforme. Humedecer ligeramente las vainillas en la chocolatada y acomodarlas en una fuente.

Cubrir con una capa de crema y repetir el procedimiento hasta terminar los ingredientes. Espolvorear con cacao y llevar a la heladera durante algunas horas para que el postre adquiera consistencia.

De esta manera, La Cocina del Once completó una nueva edición con tres propuestas que permitieron combinar sabores tradicionales y preparaciones prácticas para compartir en familia.

Temas:

La cocina del once Recetas paso a paso
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