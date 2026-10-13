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La Cocina del once Propuestas fáciles para preparar en casa

La Cocina del Once: cómo preparar calabaza rellena, pollo con hongos y un postre cremoso

La Cocina del Once presentó tres recetas caseras de la mano del chef Leonardo López. El menú incluyó calabaza asada con vegetales, pollo con hongos y puré de papas, y un postre de crema pastelera con dulce de leche. Los ingredientes y el paso a paso.

13 de Octubre de 2026
La Cocina del Once: tres recetas fáciles para preparar en casa.
La Cocina del Once: tres recetas fáciles para preparar en casa. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

La Cocina del Once presentó tres recetas caseras de la mano del chef Leonardo López. El menú incluyó calabaza asada con vegetales, pollo con hongos y puré de papas, y un postre de crema pastelera con dulce de leche. Los ingredientes y el paso a paso.

La Cocina del Once presentó este martes una nueva edición con tres recetas fáciles de preparar en casa, utilizando ingredientes accesibles y técnicas sencillas. El chef Leonardo López estuvo a cargo de elaborar una entrada de calabaza rellena, un plato principal de pollo con hongos y un postre de crema pastelera con dulce de leche.

Durante el programa gastronómico de Elonce, el cocinero mostró diferentes procedimientos para combinar vegetales, carnes y preparaciones dulces, con alternativas que pueden incorporarse al menú familiar.

 

La propuesta incluyó una entrada con trigo burgol y queso gratinado, un plato principal acompañado de puré de papas y un postre cremoso que combinó dos sabores tradicionales.

 

Entrada: calabaza asada rellena de trigo burgol y vegetales

 

Ingredientes:

  • ½ calabaza
  • 50 gramos de trigo burgol
  • ½ cebolla
  • ½ morrón
  • 70 gramos de queso para gratinar

Preparación: Primero, se cortó la calabaza por la mitad, se retiraron las semillas y se llevó al horno hasta que quedó tierna. Mientras tanto, se hidrató y cocinó el trigo burgol siguiendo las indicaciones correspondientes.

 

Luego, se picaron la cebolla y el morrón, que se saltearon hasta ablandarse. Se mezclaron con el trigo cocido y se utilizó la preparación para rellenar la calabaza.

Finalmente, se incorporó el queso por encima y se llevó nuevamente al horno hasta lograr una superficie gratinada.

 

Plato principal: pollo con hongos y crema, acompañado de puré

 

Ingredientes para el pollo:

  • 1 pechuga de pollo
  • ¼ de hongos champiñones (cantidad indicada sin unidad)
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento rojo
  • 100 gramos de crema de leche

Para el puré:

  • 1 kilo de papas
  • 200 mililitros de leche
  • 100 mililitros de aceite

 

Preparación: Se cortó el pollo en porciones y se doró en una sartén. Posteriormente, se incorporaron la cebolla, el pimiento y los champiñones cortados, que se cocinaron hasta quedar tiernos.

Después, se añadió la crema de leche y se continuó la cocción hasta obtener una salsa integrada y el pollo completamente cocido.

Para el acompañamiento, se hirvieron las papas, se pisaron y se mezclaron con leche caliente y aceite hasta conseguir un puré suave.

 

Postre: crema pastelera con dulce de leche

 

Ingredientes:

  • 250 mililitros de leche
  • 2 yemas
  • 80 gramos de azúcar
  • 100 mililitros de crema de leche
  • 150 gramos de dulce de leche
  • 150 gramos de maicena

Preparación: Se mezclaron las yemas con el azúcar y la maicena. Luego, se incorporó gradualmente la leche, revolviendo para evitar grumos.

La preparación se llevó a fuego bajo, mezclando constantemente hasta espesar. Una vez retirada del calor, se dejó enfriar y se incorporó la crema de leche.

 

Finalmente, se distribuyó en recipientes individuales, alternando capas de crema pastelera y dulce de leche. El postre se llevó a la heladera antes de servir.

De esta manera, La Cocina del Once completó un menú de tres pasos con propuestas para reproducir en el hogar.

Temas:

La cocina del once paso a paso Recetas
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