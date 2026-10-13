La Cocina del Once: cómo preparar calabaza rellena, pollo con hongos y un postre cremoso

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas caseras de la mano del chef Leonardo López. El menú incluyó calabaza asada con vegetales, pollo con hongos y puré de papas, y un postre de crema pastelera con dulce de leche. Los ingredientes y el paso a paso.
La Cocina del Once presentó este martes una nueva edición con tres recetas fáciles de preparar en casa, utilizando ingredientes accesibles y técnicas sencillas. El chef Leonardo López estuvo a cargo de elaborar una entrada de calabaza rellena, un plato principal de pollo con hongos y un postre de crema pastelera con dulce de leche.
Durante el programa gastronómico de Elonce, el cocinero mostró diferentes procedimientos para combinar vegetales, carnes y preparaciones dulces, con alternativas que pueden incorporarse al menú familiar.
La propuesta incluyó una entrada con trigo burgol y queso gratinado, un plato principal acompañado de puré de papas y un postre cremoso que combinó dos sabores tradicionales.
Entrada: calabaza asada rellena de trigo burgol y vegetales
Ingredientes:
- ½ calabaza
- 50 gramos de trigo burgol
- ½ cebolla
- ½ morrón
- 70 gramos de queso para gratinar
Preparación: Primero, se cortó la calabaza por la mitad, se retiraron las semillas y se llevó al horno hasta que quedó tierna. Mientras tanto, se hidrató y cocinó el trigo burgol siguiendo las indicaciones correspondientes.
Luego, se picaron la cebolla y el morrón, que se saltearon hasta ablandarse. Se mezclaron con el trigo cocido y se utilizó la preparación para rellenar la calabaza.
Finalmente, se incorporó el queso por encima y se llevó nuevamente al horno hasta lograr una superficie gratinada.
Plato principal: pollo con hongos y crema, acompañado de puré
Ingredientes para el pollo:
- 1 pechuga de pollo
- ¼ de hongos champiñones (cantidad indicada sin unidad)
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 100 gramos de crema de leche
Para el puré:
- 1 kilo de papas
- 200 mililitros de leche
- 100 mililitros de aceite
Preparación: Se cortó el pollo en porciones y se doró en una sartén. Posteriormente, se incorporaron la cebolla, el pimiento y los champiñones cortados, que se cocinaron hasta quedar tiernos.
Después, se añadió la crema de leche y se continuó la cocción hasta obtener una salsa integrada y el pollo completamente cocido.
Para el acompañamiento, se hirvieron las papas, se pisaron y se mezclaron con leche caliente y aceite hasta conseguir un puré suave.
Postre: crema pastelera con dulce de leche
Ingredientes:
- 250 mililitros de leche
- 2 yemas
- 80 gramos de azúcar
- 100 mililitros de crema de leche
- 150 gramos de dulce de leche
- 150 gramos de maicena
Preparación: Se mezclaron las yemas con el azúcar y la maicena. Luego, se incorporó gradualmente la leche, revolviendo para evitar grumos.
La preparación se llevó a fuego bajo, mezclando constantemente hasta espesar. Una vez retirada del calor, se dejó enfriar y se incorporó la crema de leche.
Finalmente, se distribuyó en recipientes individuales, alternando capas de crema pastelera y dulce de leche. El postre se llevó a la heladera antes de servir.
De esta manera, La Cocina del Once completó un menú de tres pasos con propuestas para reproducir en el hogar.