Un incendio arrasó el mercado más antiguo de París y provocó un derrumbe parcial

Un incendio destruyó este lunes el Marché des Enfants-Rouges, el mercado cubierto más antiguo de París, fundado en 1615. El fuego afectó unos 1.000 metros cuadrados y provocó el derrumbe parcial de su estructura metálica.

El siniestro se produjo durante la madrugada en el distrito tercero de la capital francesa. Varias dotaciones de bomberos trabajaron para contener las llamas y evitar su propagación a los inmuebles cercanos.

“El mercado quedó completamente destruido; no queda nada”, declaró el teniente coronel Pierre de Bouvier. El responsable confirmó que parte de la estructura había colapsado hacia el interior.

La preocupación por nuevos derrumbes

La prefectura de Policía señaló que el riesgo de caída del resto de la estructura era uno de los principales motivos de preocupación. El sector quedó bajo un dispositivo de seguridad mientras continuaban las tareas.

No se informaron fallecidos. En una actualización de los bomberos se indicó que un integrante del equipo sufrió un malestar leve durante la intervención, sin otras víctimas reportadas.

🔥🇫🇷 Mercado de alimentos mais antigo de Paris é destruído por incêndio ❗️ O mercado Enfants-Rouges (crianças vermelhas, em português), que fica no centro de Paris e é popular tanto entre moradores quanto entre turistas, foi destruído por um incêndio que começou hoje de madrugada (12). ✍️ Segundo bombeiros que atuavam no local e isolavam a área do entorno, o incêndio começou por volta das três horas da madrugada (horário local). Os bombeiros confirmaram que o mercado foi completamente destruído pelo fogo. A causa do incêndio não foi divulgada, informou a mídia francesa. 😱 O Marché des Enfants Rouges, mercado de alimentos mais antigo de Paris, foi fundado em 1615, durante o reinado do rei Luís XIII. — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) October 12, 2026

El alcalde de París Centro, Ariel Weil, pidió evitar la zona y confirmó que el incendio no alcanzó los edificios vecinos. “Se evitó lo peor. Ningún edificio vecino se vio afectado”, sostuvo.

Los comerciantes perdieron sus puestos

El mercado de París albergaba locales gastronómicos, queserías, fruterías y floristerías. Era un lugar frecuentado tanto por residentes como por turistas.

Weil manifestó que buscará reunirse con los comerciantes para analizar cómo acompañarlos durante la interrupción de sus actividades. Estimó que ese período se prolongará durante meses.

“Los comerciantes están muy conmocionados, pero todo se puede reconstruir”, expresó. Al momento de la información difundida, el origen del incendio no había sido determinado.

Más de cuatro siglos de historia

El Marché des Enfants-Rouges fue creado en 1615, durante el reinado de Luis XIII. Desde 1982 está inscripto como monumento histórico y es reconocido como el mercado cubierto más antiguo de París.

Su nombre significa “mercado de los Niños Rojos” y remite a la vestimenta de los huérfanos que eran atendidos en un hospital cercano. Esa institución funcionó hasta 1772.

Además de la venta de alimentos, el predio reunía puestos de comida de distintas cocinas. La revista Food & Wine lo ubicó este año en el quinto lugar de su selección de los doce mejores mercados del mundo para comer comida callejera.