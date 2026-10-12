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Internacionales Incendio durante la madrugada

Un incendio arrasó el mercado más antiguo de París y provocó un derrumbe parcial

Las llamas afectaron unos 1.000 metros cuadrados del Marché des Enfants-Rouges, fundado en 1615. Los bomberos controlaron el fuego antes de que alcanzara edificios vecinos. Las autoridades mantienen la atención sobre el riesgo de nuevos derrumbes.

12 de Octubre de 2026
Incendio en París.
Incendio en París.

Las llamas afectaron unos 1.000 metros cuadrados del Marché des Enfants-Rouges, fundado en 1615. Los bomberos controlaron el fuego antes de que alcanzara edificios vecinos. Las autoridades mantienen la atención sobre el riesgo de nuevos derrumbes.

Un incendio destruyó este lunes el Marché des Enfants-Rouges, el mercado cubierto más antiguo de París, fundado en 1615. El fuego afectó unos 1.000 metros cuadrados y provocó el derrumbe parcial de su estructura metálica.

 

El siniestro se produjo durante la madrugada en el distrito tercero de la capital francesa. Varias dotaciones de bomberos trabajaron para contener las llamas y evitar su propagación a los inmuebles cercanos.

 

“El mercado quedó completamente destruido; no queda nada”, declaró el teniente coronel Pierre de Bouvier. El responsable confirmó que parte de la estructura había colapsado hacia el interior.

 

 

La preocupación por nuevos derrumbes

 

La prefectura de Policía señaló que el riesgo de caída del resto de la estructura era uno de los principales motivos de preocupación. El sector quedó bajo un dispositivo de seguridad mientras continuaban las tareas.

 

No se informaron fallecidos. En una actualización de los bomberos se indicó que un integrante del equipo sufrió un malestar leve durante la intervención, sin otras víctimas reportadas.

 

 

El alcalde de París Centro, Ariel Weil, pidió evitar la zona y confirmó que el incendio no alcanzó los edificios vecinos. “Se evitó lo peor. Ningún edificio vecino se vio afectado”, sostuvo.

 

Los comerciantes perdieron sus puestos

 

El mercado de París albergaba locales gastronómicos, queserías, fruterías y floristerías. Era un lugar frecuentado tanto por residentes como por turistas.

 

Weil manifestó que buscará reunirse con los comerciantes para analizar cómo acompañarlos durante la interrupción de sus actividades. Estimó que ese período se prolongará durante meses.

 

 

“Los comerciantes están muy conmocionados, pero todo se puede reconstruir”, expresó. Al momento de la información difundida, el origen del incendio no había sido determinado.

 

Más de cuatro siglos de historia

 

El Marché des Enfants-Rouges fue creado en 1615, durante el reinado de Luis XIII. Desde 1982 está inscripto como monumento histórico y es reconocido como el mercado cubierto más antiguo de París.

 

 

Su nombre significa “mercado de los Niños Rojos” y remite a la vestimenta de los huérfanos que eran atendidos en un hospital cercano. Esa institución funcionó hasta 1772.

 

Además de la venta de alimentos, el predio reunía puestos de comida de distintas cocinas. La revista Food & Wine lo ubicó este año en el quinto lugar de su selección de los doce mejores mercados del mundo para comer comida callejera.

Temas:

Francia mercado Incendio
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