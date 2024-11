Elecciones en EE.UU: Trump se mostró optimista tras emitir su voto

Elecciones en EE.UU. El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, emitió este martes su voto en el estado de Florida y aseguró que reconocerá la derrota si es "una elección justa".

El expresidente también se mostró preocupado por el uso de las máquinas empleadas en la votación electrónica, durante los comicios que se llevaban a cabo este martes en los Estados Unidos, en los que tiene como rival a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

“Si pierdo una elección, si es una elección justa, sería el primero en reconocerlo. Hasta ahora creo que ha sido justa”, expresó Trump en rueda de prensa.

Y aseguró que no habrá ningún tipo de violencia tras los comicios. Sostuvo que sus militantes no creen en la violencia.

“No hace falta que se lo diga. Desde luego que no habrá violencia. Ciertamente, yo no quiero ninguna violencia, pero, en cualquier caso, no hace falta que les diga nada a sus seguidores", afirmó a los periodistas.

Cómo funciona el sistema de votación anticipada

La votación anticipada o por adelantado en Estados Unidos le permite al ciudadano votar en persona antes del día de las elecciones, previstas para este martes 5 de noviembre. Es decir, para algunos ciudadanos estadounidenses no será necesario esperar hasta esa fecha para emitir su voto.

A veces, hay circunstancias que le pueden hacer difícil o imposible a uno votar en persona el día de las elecciones. Por ello, la mayoría de los estados permiten que se vote antes de las elecciones durante el período de votación temprana.

En la mayoría de los estados, no se requiere una justificación para votar anticipadamente. En otros, se necesita una boleta de voto en ausencia para votar por adelantado.

El voto en ausencia, por otro lado, está destinado para estadounidenses que se encuentran fuera del país, tienen problemas de salud o se encuentran sirviendo en el Ejército.

En Nueva York, la votación anticipada fue implementada en 2019 bajo la administración del exalcalde Bill de Blasio y mostró resultados positivos hasta el momento.

En el sistema electoral de Estados Unidos el voto popular no elige directamente a la fórmula presidencial. Cada estado tiene un número determinado de electores en el Colegio Electoral, que es el encargado de elegir al presidente y vicepresidente.

Este número es igual a la cantidad de senadores y representantes que tiene el Estado en el Capitolio, lo que depende de su población. Hay 538 electores en todo el país y se necesitan 270 votos electorales para ganar la presidencia.

Por eso hay una división entre Estados "azules" y "rojos". Los primeros se ubican en el noroeste de los Estados Unidos y adhieren al Partido Demócrata; mientras que los "rojos" pertenecen históricamente al sur y son los del Partido Republicano.