El papa Francisco invitó a Sandra Pettovello a reunirse en Roma

Convocada por el Papa Francisco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, viajará a Roma este domingo para reunirse con el sumo pontífice. El encuentro, que se había gestionado previamente, fue postergado hasta el regreso de Jorge Bergoglio al Vaticano tras su gira de doce días por Asia y Oceanía. Al enterarse de la invitación para una audiencia privada, la ministra informó al presidente Javier Milei, quien aprobó la reunión sin dudar, según fuentes oficiales.

Pettovello ha estado enviando regularmente informes al Papa sobre la situación social y las políticas sociales del Gobierno, temas que son de interés para el Vaticano. Aunque han coincidido en otras ocasiones, como el 14 de febrero en Italia, cuando Pettovello estuvo presente junto con otros ministros tras la reunión privada de Milei con el Papa, este será su primer encuentro a solas.

El último encuentro oficial entre un representante del gobierno argentino y el Papa tuvo lugar el 14 de junio, cuando el presidente saludó a Francisco durante la cumbre del G7 en Apulia, Italia.

La reunión entre Pettovello y el Papa está programada para el próximo lunes o martes. Antes de este encuentro, Francisco recibirá el lunes por la mañana a una delegación de la CGT, que incluirá a destacados dirigentes sindicales como Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), entre otros.

¿Qué dijo el Papa de una visita a Argentina?

"Si voy a ir a Argentina, es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas", respondió Francisco antes de pasar a otros temas, como la política de los Estados Unidos, Venezuela y la guerra en Gaza.