De trabajar a domicilio a cumplir 20 años con su peluquería: la historia de Jacqueline Beauty Salón

Jacqueline Ceballos comenzó trabajando a domicilio y logró abrir su propio salón de belleza en Paraná. Este sábado 17 de octubre celebrará dos décadas de trayectoria con regalos, sorteos, feria y un brindis especial en avenida de las Américas 2503.
La historia de Jacqueline Beauty Salón en Paraná comenzó hace 20 años, cuando Jacqueline Ceballos decidió transformar su pasión por la peluquería en un emprendimiento propio. Después de trabajar a domicilio, se propuso abrir un espacio donde pudiera recibir a sus clientas y desarrollar su profesión.
"Mi sueño era tener un espacio para recibir a mis clientas. Con pocos recursos y mucha fe en mí, abrí un pequeño espacio", recordó la peluquera sobre aquellos primeros pasos. Lo que comenzó como un proyecto modesto se convirtió en un salón de belleza que hoy celebra dos décadas de trayectoria.
Para Ceballos, uno de sus mayores logros fue conseguir vivir de lo que le apasiona. Sin embargo, destacó que el crecimiento profesional también estuvo acompañado por amistades y vínculos personales que trascendieron la atención cotidiana en la peluquería.
Dos décadas de trabajo y vínculos con sus clientas
"Hay clientas que me hicieron parte de sus celebraciones importantes, como bautismos, casamientos y cumpleaños. Algunas recuerdan mi cumpleaños y también el de mis hijos", expresó al destacar el cariño construido durante estos años.
En ese recorrido también enfrentó dificultades. La pandemia fue uno de los momentos más complejos para su actividad, aunque aseguró que nunca consideró abandonar el proyecto que había construido.
"Jamás pensé en dejar. Sí pensé en qué más agregar a mi profesión", sostuvo Jacqueline, quien encontró en cada desafío una oportunidad para seguir creciendo y ampliar sus conocimientos.
Un festejo especial por los 20 años de Jacqueline Beauty Salón
Para celebrar este aniversario, Jacqueline Beauty Salón organizará una jornada especial el sábado 17 de octubre, desde las 16 horas, en su local ubicado en avenida de las Américas 2503, esquina Manuel Gálvez, en Paraná.
La propuesta incluirá regalos, sorteos, feria, gastronomía, barra y test de colorimetría a demanda, con un costo accesible. Además, a las 18:30 horas se realizará un brindis aniversario para compartir el momento con quienes acompañaron el crecimiento del emprendimiento.
La celebración será una oportunidad para agradecer el acompañamiento recibido durante estas dos décadas y recordar aquellos comienzos en los que Jacqueline Ceballos, con pocos recursos y mucha confianza, decidió convertir su pasión en una profesión.