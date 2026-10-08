Torneo de pesca variada: habrá $15 millones en premios y esperan unas 200 embarcaciones

REDACCIÓN ELONCE
El Club de Pescadores de Paraná organizará la 23ª edición del torneo de pesca variada el próximo 24 de octubre. La competencia será por tríos, con premios de hasta cuatro millones de pesos. Sus autoridades brindaron a Elonce detalles sobre las inscripciones y las actividades previstas.
El torneo de pesca variada del Club de Pescadores de Paraná se realizará el sábado 24 de octubre, con una competencia embarcada que repartirá 15 millones de pesos en premios. La propuesta celebrará su 23ª edición y convocará a pescadores de Entre Ríos, Santa Fe y otras localidades de la región, con la expectativa de reunir entre 150 y 200 embarcaciones sobre el río Paraná.
Daniel Leiva, presidente de la institución, y Cristian Ulrich, vicepresidente, brindaron detalles de la organización durante una entrevista con Elonce. Explicaron que la competencia estará abierta tanto a pescadores experimentados como a principiantes, quienes podrán participar en equipos de tres integrantes.
“Estamos organizando el tradicional torneo de pesca variada en un sector del Paraná, uno de los ríos más grandes del mundo. Invitamos a todos los pescadores a que se vayan inscribiendo”, expresó Leiva, quien destacó la importancia de sostener esta actividad deportiva.
Cómo participar del torneo de pesca variada
La competencia se desarrollará bajo la modalidad de pesca embarcada por tríos. Según explicaron los organizadores, podrán participar integrantes de peñas, pescadores particulares y personas que deseen vivir su primera experiencia en este tipo de encuentros.
“Pueden participar todos, por tríos y embarcados, ya sean principiantes o aquellos que tengan peña. Estamos esperando gente de Santa Fe y de la costa del Uruguay, que ya están inscriptos”, señaló Ulrich.
Además, aclaró que quienes no cuenten con una lancha propia también podrán consultar por alternativas para participar. “Aquel que quiera venir y sumarse, incluso si no tiene embarcación, podemos conseguirle una para ese 24 y que pueda pescar”, explicó.
El costo de inscripción será de 360.000 pesos por trío, mientras que el registro permanecerá abierto hasta el mismo día de la competencia. Los interesados podrán acercarse al club para obtener información y formalizar su participación.
Premios de hasta cuatro millones de pesos
Uno de los principales atractivos del torneo será la distribución de 15 millones de pesos en premios, que contemplarán diferentes categorías y reconocimientos para los participantes.
“Va a haber una gran cantidad de premios. No solo para el que saque la pieza más grande, sino que los tríos van a tener premio y las damas también”, destacó Leiva.
El presidente del club precisó que el premio principal será de cuatro millones de pesos, mientras que también habrá reconocimientos económicos para los participantes más jóvenes.
“Pensamos distribuir 15 millones de pesos en premios. El premio más alto arranca con cuatro millones y después va bajando la escala. Incluso habrá premios para los jóvenes de 300.000 pesos”, detalló.
La entrega de premios se realizará durante una cena de camaradería que tendrá lugar por la noche, una vez finalizada la competencia. Los organizadores señalaron que también podrán asistir familiares y acompañantes mediante la adquisición de una tarjeta.
Horarios y modalidad de la competencia
El torneo tendrá una duración aproximada de seis horas y se desarrollará durante la mañana y las primeras horas de la tarde del sábado 24 de octubre.
“El torneo va a ser de mañana, seis horas de corrido de pesca, de 8 a 14 horas de la tarde, aunque se puede correr un poquito. A la noche hacemos la entrega de premios y la cena”, explicó Ulrich.
La competencia contará con fiscalizadores encargados de controlar el cumplimiento del reglamento y registrar las capturas. La organización estará a cargo de la Subcomisión de Pesca del club, con la colaboración de diferentes integrantes de la institución.
En relación con las condiciones actuales del río, los dirigentes reconocieron que la actividad pesquera presentaba algunas dificultades, aunque confiaron en que la modalidad de pesca variada permitiría registrar diferentes especies.
“La verdad que está difícil, pero como es una pesca variada pensamos lograr varias piezas”, manifestaron. También explicaron que se aplicará un sistema de captura, medición y devolución de los ejemplares al agua.
El torneo también ayudará a financiar obras del club
Además de promover la actividad deportiva, la competencia tendrá un objetivo económico vinculado con el mantenimiento y las mejoras de las instalaciones del Club de Pescadores.
Leiva explicó que la institución realizó recientemente trabajos de recuperación del puente de acceso, una obra que demandó una inversión importante y generó compromisos económicos.
“Nos endeudamos con el puente, pero sin el puente no era el club. Gracias a Dios está funcionando. Parte de este torneo es para cubrir esas deudas que tenemos con el puente”, reconoció.
El presidente también destacó que se realizaron mejoras en la costa, entre ellas la construcción de una escollera para ampliar los espacios disponibles para quienes practican pesca desde tierra.
“Se hizo la escollera para lograr que el pescador de costa tenga más lugar para hacer su actividad”, explicó.
Beneficios para nuevos socios y preparación de la temporada
Durante la entrevista, las autoridades también se refirieron a las acciones destinadas a incorporar nuevos socios y facilitar el acceso a las instalaciones.
Leiva anunció que el club implementó una promoción que contempla un descuento del 25% sobre la cuota social para quienes adhieran al débito automático. Además, informó que se decidió eliminar temporalmente el cobro de la inscripción para nuevos asociados.
“Estamos haciendo una campaña para que el socio tenga un beneficio a través del débito automático. Se le hace un 25% de descuento sobre la cuota”, detalló.
Por otra parte, los dirigentes indicaron que comenzaron los preparativos para la temporada de verano, especialmente en relación con el funcionamiento de las piletas y las posibles variaciones del nivel del río Paraná.
“Las piletas van a funcionar, pero a medida que nos vayamos acercando a la temporada vamos a ir dando más novedades”, anticiparon.
Invitan a pescadores de toda la región
Finalmente, las autoridades renovaron la convocatoria para la 23ª edición del torneo y destacaron que los participantes podrán acercarse al club durante los días previos para conocer las instalaciones y probar la zona de pesca.
“El que quiera venirse uno o dos días antes y usar las instalaciones lo puede hacer. Si quieren venir a probar la zona de pesca, pueden tirar la lancha sin ningún costo”, explicaron.
Los organizadores estimaron que la competencia podría reunir alrededor de 150 a 200 embarcaciones, aunque la cantidad definitiva dependerá de las inscripciones que se concreten hasta el día del evento. “Esta va a ser la edición 23 y esperamos a todos. Son bienvenidos”, concluyeron.