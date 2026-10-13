Tiene 10 años y presentará su primera muestra de arte con más de 70 obras

La primera muestra de arte de Rojo Carreira Carbone, un niño de 10 años de Paraná, se inaugurará este miércoles 14 de octubre, a las 20, en el Centro Cultural La Hendija. La exposición, denominada Vita y Metacarnis, reunirá entre 60 y 75 producciones, entre ilustraciones y cuadros, que reflejan su imaginación, creatividad y particular manera de interpretar el mundo.

El pequeño artista es hijo del reconocido muralista Pájaro Carreira y de Constanza Carbone, vinculada al teatro. Durante una entrevista con el programa GPS de Elonce, Rojo compartió sus expectativas ante su primera exposición y explicó cómo las influencias artísticas de sus padres se combinaron con su propio estilo.

“La verdad que estoy yendo por un camino parecido al de mi papá, con todo su arte, y también al de mi mamá en el teatro, pero le agrego características mías a mis dibujos”, expresó el niño al referirse a su vocación artística.

Una muestra con monstruos y personajes originales

Rojo adelantó que sus trabajos presentan una variedad de personajes imaginarios, criaturas fantásticas y figuras humanas que forman parte de un universo creativo propio.

“Van a encontrar diferentes tipos de monstruos metamorfos, humanos abstraídos por la televisión”, explicó al describir algunas de las temáticas presentes en sus ilustraciones.

El joven artista también aprovechó la entrevista para invitar a la comunidad a conocer sus producciones. “Los invito el 14 de octubre, a las 20 horas, a venir a La Hendija a ver mi nueva muestra, que va a ser mi primera exposición”, manifestó.

La emoción de presentar su primera exposición

La inauguración representará un momento especial para Rojo, quien reconoció que experimentaba diferentes emociones ante la posibilidad de compartir sus creaciones con el público.

“Estoy muy nervioso, muy ansioso”, confesó durante el móvil de Elonce. Además, confirmó que la exposición permanecerá abierta hasta fines de octubre, lo que permitirá que vecinos y visitantes puedan recorrerla después de la inauguración.

El niño también contó que cursa quinto grado B en la Escuela Centenario y aprovechó la oportunidad para agradecer a sus docentes, especialmente a su maestra de Arte, por acompañarlo durante su formación.

Su personalidad también se refleja en la vestimenta

Durante la entrevista, otro aspecto que llamó la atención fue la particular vestimenta elegida por Rojo, que incluía accesorios originales y detalles que reflejaban su estilo personal.

Consultado sobre su manera de vestir, el pequeño respondió: “Me gusta ser original en cómo llevo la ropa”.

Luego, compartió una reflexión sobre la importancia de mantener su identidad y no dejarse influenciar por las opiniones ajenas. “No me importan las críticas de cómo llevo la ropa, porque tengo mi propia personalidad. Soy feliz como soy y así es como me crearon”, expresó.