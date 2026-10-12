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“Bien al sur”: 15 bailarines estrenarán una obra de danza contemporánea en Paraná

La obra de danza contemporánea “Bien al sur” se estrenará el domingo 18 de octubre, a las 20, en el auditorio Walter Heinze de Paraná. El espectáculo reunirá a 15 artistas y combinará danza, acrobacia y actuación. Sus directores adelantaron detalles a Elonce.

12 de Octubre de 2026
Bien al sur: estreno de danza contemporánea en Paraná.
Bien al sur: estreno de danza contemporánea en Paraná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La obra de danza contemporánea “Bien al sur” se estrenará el domingo 18 de octubre, a las 20, en el auditorio Walter Heinze de Paraná. El espectáculo reunirá a 15 artistas y combinará danza, acrobacia y actuación. Sus directores adelantaron detalles a Elonce.

La obra de danza contemporánea “Bien al sur” tendrá su estreno el próximo domingo 18 de octubre, a las 20, en el auditorio Walter Heinze, ubicado en Italia 61 de Paraná. La propuesta reunirá a 15 artistas en escena y marcará el debut del elenco independiente “Elenco y Punto”, integrado por estudiantes avanzados y bailarines de la Escuela Municipal de Danza.

 

Durante un ensayo realizado este lunes feriado, los directores Gonzalo Siandra y Priscila Peralta dialogaron con Elonce y brindaron un adelanto del espectáculo. La presentación combinará movimientos de danza contemporánea con recursos acrobáticos y teatrales, en una puesta que demandó varios meses de preparación.

 

 

“Conformamos un elenco que se llama Elenco y Punto y vamos a estrenar nuestra primera obra el domingo 18 a las 20 horas en el auditorio Walter Heinze, en Italia 61”, expresó Siandra, al presentar la iniciativa que reúne a jóvenes artistas de la ciudad.

 

 

Tres meses de ensayos para un espectáculo de alto impacto

 

La preparación de “Bien al sur” comenzó hace aproximadamente tres meses y requirió extensas jornadas de entrenamiento. Sus integrantes aprovecharon incluso el feriado para continuar con los ensayos y ajustar los detalles de la puesta en escena.

 

 

 

Priscila Peralta destacó el esfuerzo colectivo que implicó concretar el proyecto. “La verdad que ha sido un desafío enorme para nosotros poder llevar adelante esta obra”, manifestó. Luego agregó: “Hace tres meses que venimos trabajando muchas horas por semana para poder llevarlo adelante”.

 

 

Por su parte, Siandra describió las características artísticas de la presentación: “Bien al sur, 15 integrantes en escena, así que es una obra de alto impacto, una obra de danza contemporánea, con algunos tintes acrobáticos y actorales, así que muy arriesgado”.

 

De qué trata “Bien al sur”

 

La propuesta artística busca representar aspectos de la identidad argentina mediante situaciones de la vida cotidiana. La obra plantea un recorrido por las experiencias personales y las relaciones sociales, utilizando el movimiento como principal herramienta expresiva.

 

 

Sobre el argumento, Siandra explicó: “Se llama Bien al sur, así que sin duda hablamos de una identidad bien nuestra, bien argentina”. En ese sentido, detalló: “La trama tiene que ver con sumergirnos en el mecanismo de lo cotidiano. Es un día entero en la vida de una persona, haciendo zoom en su vida íntima y también en los cruces sociales de trabajo de todas las personas”.

 

La construcción del espectáculo fue desarrollada de manera conjunta por los integrantes del grupo, quienes participaron en la elaboración del argumento, las coreografías y la selección musical. “Hacemos todo, somos multitasking. Trabajamos mucho en equipo y el argumento, la coreografía y la elección musical, todo es en conjunto. Es un gran trabajo, pero estamos muy contentos con los resultados”, señalaron desde la dirección.

 

Presentarán a obra de danza contemporánea "Bien al sur" el domingo en el auditorio Walter Heinze

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