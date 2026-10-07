Presentaron las actividades para la Primera Fiesta Provincial del Trigo

Se presentó el programa de actividades para la Primera Fiesta Provincial del Trigo

Con una nutrida agenda que combina innovación tecnológica, charlas de capacitación y espectáculos en vivo, se oficializó el programa de actividades de la Fiesta Provincial del Trigo respaldada por el Consejo Local del INTA Diamante y gobiernos del departamento Diamante. El encuentro se desarrollará durante tres jornadas consecutivas —jueves 15, viernes 16 y sábado 17— en la localidad de Valle María.

El evento concentrará a productores, profesionales del sector agropecuario, estudiantes y familias, ofreciendo un recorrido que va desde los módulos de ensayo del cultivo y disertaciones de primer nivel hasta actividades de entretenimiento y actos religiosos en agradecimiento por los frutos de la tierra.

Innovación técnica y capacitación profesional

La apertura formal de los predios está prevista para las 09:00 h cada uno de los tres días.

El jueves 15, la jornada comenzará enfocada en estudiantes de escuelas secundarias y agrarias, productores y profesionales. De 10:00 a 17:00 h se realizarán recorridas guiadas a cargo de técnicos del INTA por los módulos demostrativos (en turnos mañana de 10:00 a 12:30 h y tarde de 14:00 a 17:00 h). A las 10:00 h una sobre manejo de malezas en trigo. Y, a las 12:30, se concretará la entrega de premios del Concurso Isologotipo que dieron origen a la imagen oficial actual.

El bloque central de charlas técnicas de alto nivel en esta primera jornada tendrá lugar a las 19:00 h, abordando dos temáticas clave para el sector:

"Sanidad y rendimiento de punta a punta: estrategias defensivas en trigo", a cargo del Ing. Agr. Marcelo Carmona, docente e investigador de la FAUBA."Super Niño en Entre Ríos: ¿Oportunidad o amenaza agrícola?", dictada por el Ing. Agr. Pablo Fontanini, responsable del SIBER (Bolsa de Cereales de Entre Ríos).

Módulos demostrativos, empresas y acto inaugural

El viernes 16 la atención se centrará en productores y estudiantes avanzados. Durante todo el día (10:00 a 17:00 h) se presentarán los módulos demostrativos divididos por especialidad:

* Fertilización: 10:00 y 15:00 hs

* Tratamientos de semillas: 10:30 y 15:30 hs

* Tratamientos foliares: 11:00 y 16:00 hs

* Cultivares: 11:30 y 16:30 hs

A las 18:30 h se llevará a cabo el Acto Inaugural Oficial, para dar paso a las 19:30 h a la primera velada del Festival Cultural.

Cierre para la comunidad, dinámicas y festival

El sábado 17 estará orientado a la comunidad y al público en general. Durante la mañana continuará la recorrida libre por los módulos y se ofrecerán actividades especiales:

10:00 h: Presentación "Cosechadoras: Cosechar datos, generar valor".

11:00 a 12:30 h: Dinámica en vivo de sembradoras y drones agrícolas.

Por la tarde, las actividades litúrgicas y festivas cerrarán la edición:

19:00 h: Misa por los frutos de la tierra en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

20:30 h: Gran cierre con el Festival Cultural.