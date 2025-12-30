"Llegó Año Nuevo": se palpita una nueva edición de la fiesta en el Plumazo del CAE

REDACCIÓN ELONCE
La fiesta "Llegó Año Nuevo" tendrá su segunda edición en el Plumazo del Club Atlético Estudiantes de Paraná. Los organizadores anticipan una noche multitudinaria, con una ambiciosa puesta en escena y la expectativa de reunir a unas ocho mil personas.
La ciudad de Paraná ya empieza a palpitar una de las celebraciones más esperadas del verano. Llegó Año Nuevo, la fiesta que debutó con éxito en su primera edición, regresa con una propuesta renovada y de gran magnitud en el Plumazo del Club Atlético Estudiantes (CAE). El evento promete música, comodidad y una experiencia pensada para distintos públicos.
La organización está a cargo de los empresarios Gonzalo Molini y Bruno Santa Cruz, quienes se mostraron entusiasmados por la respuesta del público y el crecimiento del evento. “Va a estar hermosa la noche”, aseguraron, al tiempo que adelantaron que “esperan ocho mil personas”, una cifra que confirma la consolidación de la fiesta en la agenda nocturna local.
La segunda edición de Llegó Año Nuevo no solo apunta a repetir el éxito anterior, sino a superarlo con mejoras en infraestructura, servicios y logística, en un predio que ofrece amplitud y condiciones ideales para un evento de gran escala.
Tres sectores y una noche extendida
En cuanto a la modalidad del evento, los organizadores detallaron que la fiesta contará con tres sectores bien definidos: general, +24 y +30, una segmentación que busca brindar comodidad y una mejor experiencia según las edades del público. “Tenemos tres sectores: general, +24 y +30”, explicaron.
La fiesta comenzará a la una de la madrugada y se extenderá hasta las siete de la mañana, ofreciendo seis horas continuas de música y entretenimiento. La propuesta apunta a quienes buscan celebrar el inicio del año en un entorno cuidado, con buena organización y múltiples opciones dentro del predio.
Desde la producción remarcan que la distribución de los espacios permitirá una circulación ágil y accesos rápidos, evitando aglomeraciones y priorizando la seguridad y el confort de los asistentes durante toda la noche.
Servicio, comodidad y DJs en vivo
Bruno Santa Cruz destacó especialmente el enfoque en los servicios, uno de los puntos fuertes de Llegó Año Nuevo. “Nos estamos preparando para hacer la fiesta del año. Hacemos mucho hincapié en el servicio, agilidad en las barras, baños químicos cerca en cada sector. La idea es brindarle a la gente esa comodidad”, remarcó.
En cuanto a la música, confirmó quiénes estarán a cargo de animar la noche: “Los encargados de hacer que la gente la pase bien son Fede Alarcón, Tomás Pagana y Pato Romero”. Los DJs serán los responsables de marcar el ritmo de una fiesta que promete no dar respiro hasta el amanecer.
La organización también subraya que habrá personal capacitado en todos los sectores, con una importante cantidad de trabajadores dedicados a la atención del público y al correcto funcionamiento del evento.
Una puesta en escena de gran nivel
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la infraestructura técnica. “La fiesta es muy grande y tenemos una puesta en escena increíble con más de 80 metros de pantallas y 120 móviles, sonido para que se escuche bien y todos los accesos rápidos. Hay mucha barra, con más de 120 personas trabajando”, explicó Santa Cruz.
En cuanto a los precios, la cerveza se venderá a $4.000 y los tragos tendrán valores accesibles. En ese sentido, el organizador invitó: “Es una fiesta para que vengan todos y la disfruten”.
Las entradas generales tienen un costo de $25.000, mientras que los sectores +24 y +30 cuestan $30.000. Se pueden adquirir a través de www.tickea.com.ar o de manera presencial en La Previa (Avenida Ramírez), Lo de Nacho y Flamingo.