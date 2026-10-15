Finalizaron obras por $600 millones en el Hospital San Benjamín de Colón

Con financiamiento de CAFESG, se recuperaron las salas de internación de hombres y mujeres y se realizaron mejoras en terapia, quirófano y pediatría. El intendente José Luis Walser recorrió las instalaciones junto a autoridades provinciales y del hospital.
Finalizaron las obras de recuperación edilicia del Hospital San Benjamín de Colón, con una inversión aproximada de 600 millones de pesos financiada por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG). Los trabajos permitieron renovar las salas de internación masculina y femenina, además de intervenir sectores de terapia, quirófano y pediatría que presentaban problemas de filtraciones y humedad.
La finalización de esta etapa fue constatada durante una recorrida encabezada por el intendente José Luis Walser, acompañado por el vocal del Directorio de CAFESG, Pablo Canali, y el director del hospital, Marcos Luciani. También participaron funcionarios municipales, autoridades provinciales, técnicos y representantes de la empresa encargada de ejecutar los trabajos.
Las intervenciones forman parte de un proceso iniciado en 2024, cuando las autoridades municipales y hospitalarias comenzaron a gestionar soluciones para el deterioro de distintos sectores del establecimiento sanitario, considerado un centro de referencia para la atención de pacientes de Colón y de todo el departamento.
Qué obras se realizaron en el Hospital San Benjamín
Los trabajos comprendieron la recuperación integral de las dos salas de internación, que durante años presentaron problemas estructurales relacionados con el deterioro de las cubiertas y el ingreso de agua durante las lluvias.
Entre las principales intervenciones se encuentran el reemplazo de techos de tejas por cubiertas de chapa, la renovación de cielorrasos, mejoras en las instalaciones eléctricas y reparaciones en los sanitarios.
Además, se realizaron tareas de impermeabilización en las losas correspondientes a sectores de terapia, quirófano y pediatría, donde las filtraciones afectaban el funcionamiento cotidiano del establecimiento.
El vocal de CAFESG, Pablo Canali, explicó que las obras se ejecutaron en dos etapas, con el objetivo de resolver tanto los problemas de las cubiertas como las condiciones interiores de las salas.
De esta manera, las mejoras apuntan a brindar mayor seguridad y comodidad a los pacientes internados, así como mejores condiciones laborales para médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud.
Una sala había permanecido clausurada por el deterioro
El proceso de recuperación comenzó en 2024, cuando la situación edilicia del Hospital San Benjamín requería intervenciones urgentes.
En aquel momento, la Sala de Hombres permanecía clausurada debido a las filtraciones, la humedad y el deterioro de su cubierta, mientras que la Sala de Mujeres debía utilizarse también para internaciones mixtas.
Frente a ese escenario, el intendente José Luis Walser y el director Marcos Luciani realizaron recorridas para identificar las necesidades prioritarias y avanzar en gestiones ante el Gobierno de Entre Ríos.
En septiembre de 2024 se anunciaron las primeras intervenciones junto a representantes de CAFESG y equipos técnicos.
Durante 2025 se concretaron procesos de licitación, contratación y ejecución de obras. En septiembre de ese año se comunicó la habilitación de una primera intervención en el sector masculino.
Posteriormente, los trabajos continuaron en la Sala de Mujeres y en otras áreas del hospital, hasta completar la etapa entregada durante esta jornada.
Walser destacó la inversión y el acompañamiento provincial
Durante la recorrida, el intendente José Luis Walser valoró la finalización de los trabajos y destacó la importancia de recuperar espacios esenciales para la atención sanitaria.
El presidente municipal puso de relieve la inversión cercana a los 600 millones de pesos, destinada a mejorar las dos salas de internación y realizar intervenciones complementarias en otros sectores.
Asimismo, remarcó que se trata de espacios que durante muchos años no habían recibido obras de esta magnitud.
Walser agradeció el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio y de CAFESG, al considerar que el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia permitió concretar mejoras necesarias para el establecimiento.
También reafirmó la intención de continuar gestionando recursos para atender otras necesidades edilicias y fortalecer los servicios de salud disponibles para los vecinos de Colón y localidades cercanas.
“Es una obra que anhelamos hace mucho tiempo”
El director del Hospital San Benjamín, Marcos Luciani, manifestó su satisfacción por la finalización de las intervenciones y recordó las dificultades que atravesaba el establecimiento antes de las refacciones.
Durante años, las filtraciones provocaban inconvenientes en las salas de internación, especialmente durante jornadas de lluvia.
El personal sanitario debía adoptar medidas para proteger a los pacientes y evitar que el ingreso de agua afectara el funcionamiento de los sectores.
Además de los problemas de humedad, se habían registrado desprendimientos de partes del cielorraso y dificultades para mantener las condiciones adecuadas de internación.
“Es una obra que anhelamos hace mucho tiempo”, expresó Luciani, quien agradeció las gestiones realizadas por las autoridades municipales y provinciales, el trabajo de CAFESG y la intervención de la empresa contratista.
El director también destacó el acompañamiento de los equipos técnicos, particularmente de una arquitecta del organismo provincial que participó en el seguimiento de las obras y brindó recomendaciones para el mantenimiento de las instalaciones.
Impermeabilizaron sectores de terapia, quirófano y pediatría
Las intervenciones no se limitaron a las salas de internación, sino que también alcanzaron sectores fundamentales para la atención hospitalaria.
En las áreas de terapia, quirófano y pediatría se realizaron trabajos de impermeabilización para resolver problemas históricos de filtraciones y mejorar la protección del edificio frente a las lluvias.
Estas tareas buscaron reducir el deterioro provocado por la humedad y evitar inconvenientes que pudieran afectar la prestación de los servicios.
Durante la recorrida, las autoridades observaron los sectores intervenidos y repasaron las dificultades que existían antes de las reparaciones.
Luciani señaló que las primeras lluvias posteriores a los trabajos no provocaron los reclamos por goteras que anteriormente eran frecuentes, lo que consideró una señal favorable sobre el resultado de las intervenciones.
Cuándo podrían comenzar a utilizarse plenamente las salas
Aunque las obras edilicias ya fueron finalizadas, el hospital todavía debe completar algunas tareas antes de utilizar plenamente los espacios recientemente entregados.
Entre los trabajos pendientes se encuentran el equipamiento y la organización interna de las salas, necesarios para su funcionamiento operativo.
El director Marcos Luciani estimó que la refuncionalización podría demandar entre 30 y 45 días, aunque aclaró que el plazo dependerá de las tareas que resten completar.
Una vez concluido ese proceso, la recuperación de ambas salas permitirá reorganizar los espacios de internación y mejorar la capacidad de respuesta del establecimiento.
La puesta en funcionamiento representará un avance para los pacientes y para los equipos médicos y de enfermería que desarrollan sus actividades en el hospital.
Avanzan las gestiones para una Sala Oncológica de Día
Durante la visita también se hizo referencia a otros proyectos destinados a fortalecer la infraestructura sanitaria de Colón.
Uno de ellos es la futura Sala Oncológica de Día, una iniciativa impulsada mediante el trabajo conjunto de la Asociación Cooperadora del Hospital San Benjamín, la institución sanitaria, el Municipio y distintos sectores de la comunidad.
El proyecto busca ampliar las posibilidades de atención para pacientes que requieren tratamientos oncológicos, a partir de aportes y gestiones de instituciones y vecinos.
Por otra parte, las autoridades provinciales destacaron la continuidad de las intervenciones financiadas por CAFESG en establecimientos sanitarios y educativos de la región.
Con la finalización de las obras en las salas de internación y las mejoras en terapia, quirófano y pediatría, el Hospital San Benjamín completó una etapa importante de recuperación de su infraestructura, mientras avanza en el equipamiento necesario para habilitar plenamente los sectores renovados.