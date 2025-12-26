Fiesta del Deporte en Oro Verde: reconocimiento a atletas y cierre musical en el Polideportivo

REDACCIÓN ELONCE
Con una amplia participación de instituciones, clubes y academias privadas, se realizó una nueva edición de la Fiesta del Deporte en Oro Verde. Elonce dialogó con el intendente César Clement, quien destacó el rol social de los clubes y el deporte.
La Fiesta del Deporte en Oro Verde reunió este viernes por la noche a cientos de vecinos en el playón del Polideportivo Municipal, en un evento que marcó el cierre del año deportivo y reconoció a deportistas de todas las disciplinas y edades.
La jornada incluyó la entrega de medallas a todos los participantes, distinciones especiales a figuras destacadas y un cierre musical que coronó una noche de celebración comunitaria.
El encuentro contó con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el intendente César Clement, junto a referentes del área de Deportes, instituciones educativas, clubes locales, academias privadas y familias que acompañaron masivamente la propuesta.
Bajo el lema “donde hay movimiento y alegría”, la edición 2025 volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes de la agenda anual.
Desde el escenario montado en el predio, el intendente destacó el alcance social de la iniciativa y el trabajo articulado entre el Estado, los clubes y las familias. “La verdad que estamos festejando ya cerrando el año, como todos los años, este acontecimiento lo llevamos para todas las disciplinas deportivas, para todas las instituciones y asociaciones, también privadas, junto al área de Deportes del municipio y el Centro de Educación Física que tenemos”, expresó al dialogar con Elonce.
Clement remarcó que la Fiesta del Deporte abarcó a toda la comunidad y a todas las franjas etarias. “Abarca todo Oro Verde y estamos más que contentos de poder llevar adelante esta fiesta, porque están involucrados todos los vecinos, todos los chicos, adolescentes, adultos y adultos mayores. Es realmente para festejar”, sostuvo.
En ese sentido, valoró el esfuerzo cotidiano de los deportistas: “Los chicos salen de la escuela y van al gimnasio o al club, entrenan de lunes a viernes, y eso habla del nivel de compromiso que tienen”.
El rol de las familias y los clubes
El jefe comunal también subrayó el acompañamiento familiar y el trabajo silencioso de las instituciones. “Hay un acompañamiento muy grande de las comisiones de los clubes y de la familia. La mayoría de los clubes trabajan a pulmón y los padres colaboran para que siga creciendo el deporte en Oro Verde”, señaló, al tiempo que definió la jornada como “una fiesta de la familia y una fiesta de la localidad”.
Por su parte, el subsecretario municipal de Deportes, Emiliano Politti, brindó detalles sobre la organización y la diversidad de disciplinas presentes. “Es una fiesta hermosa que realizamos todos los años. Tenemos 16 disciplinas en toda la localidad, divididas en tres clubes y algunas instituciones privadas, con chicos desde los 4 años hasta adultos mayores de 70 o 75 que siguen haciendo actividad física”, explicó.
Politti destacó que la propuesta apunta a la inclusión y al acceso universal al deporte. “Hay lugar para todas las personas. Esa es la idea que sostenemos desde el municipio”, afirmó, al enumerar algunas de las actividades reconocidas durante la noche.
Disciplina, diversidad y logros deportivos
Entre las disciplinas mencionadas se encontraron talleres municipales para adultos mayores, muay thai y boxeo, sóftbol, taekwondo y tiro con arco. También se resaltó la participación del sóftbol local en competencias de alto nivel. “Destacamos la participación en la selección Sub 19 de diez chicos que salieron campeones panamericanos”, precisó el funcionario.
El Club Atlético Oro Verde tuvo un rol central como institución anfitriona, con una amplia oferta deportiva que incluye básquet, fútbol, tenis de mesa, hockey sobre césped, patín artístico, danza española, hockey sobre patines, vóley, handball y bochas.
A ello se sumó la participación del Centro de Educación Física (CEF), dependiente del Consejo General de Educación, con sede en el polideportivo municipal.
Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de medallas a cada deportista, sin distinción de edad o disciplina. “A cada participante le entregamos una medallita, y además damos un premio al deportista destacado del año, ya sea por un logro deportivo o por un valor humano que los clubes quieran reconocer”, explicó Politti.
La Fiesta del Deporte en Oro Verde cerró con un espectáculo musical a cargo de Pegó en el Palo, que aportó un clima festivo y familiar al final de la jornada. Con una convocatoria multitudinaria y un fuerte mensaje de integración, el evento volvió a poner en valor al deporte como herramienta de inclusión, salud y construcción comunitaria.