Vincularon a Sabrina Rojas con un futbolista y fue tajante: "Jamás saldría con un casado"

En medio de rumores sobre un encuentro con Darío “Pipa” Benedetto en un restaurante porteño, Sabrina Rojas negó rotundamente cualquier relación con el futbolista casado. La actriz, involucrada recientemente en un escándalo mediático con Griselda Siciliani y Luciano Castro, fue señalada por Majo Martino en el programa Mañanísima (eltrece), donde se aseguró que Rojas habría sido vista a los besos con el exjugador de Boca Juniors.

Según Martino, la conductora habría coincidido con Benedetto en el restaurante Roldán, que los jueves se transforma en un espacio nocturno. La periodista afirmó que, además de besarse en público, ambos habrían abandonado el lugar juntos. Sin embargo, Rojas desmintió categóricamente estas afirmaciones.

Darío “Pipa” Benedetto

“A mí no me metan en líos en los que no tengo nada que ver. Jamás saldría con un casado”, sostuvo Rojas en una entrevista. Explicó que su único contacto con Benedetto fue para pedirle un video dedicado a su hijo, fanático de Boca. “Charlé dos minutos con él. Ni con un casado ni con alguien que esté de novio, jamás”, añadió.

A pesar de sus declaraciones, las especulaciones continuaron. Yanina Latorre, desde LAM (América TV), leyó mensajes intercambiados con Rojas, en los que la actriz reiteró que se fue sola del lugar y comentó: “A mí me dijeron que él estaba separado”.

Aunque no existen pruebas contundentes, el rumor sigue generando revuelo en los medios. Por su parte, Rojas dejó en claro que no está interesada en involucrarse en conflictos sentimentales: “No me inventen cosas que no son reales”. (La Nación)

