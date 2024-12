Susana Giménez definió la entrevista a Wanda Nara como una “nota de sufrimiento"

Susana Giménez, una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión argentina, compartió sus reflexiones sobre la reciente entrevista que le hizo a Wanda Nara en su programa.

En una charla con “Socios del Espectáculo”, la diva analizó los detalles de la conversación con la conductora de “Bake Off Famosos” y expresó su apoyo y compasión por la situación personal que la mediática atraviesa.

A lo largo de la entrevista, Wanda abrió su corazón y habló con total sinceridad sobre los temas más delicados de su vida privada, incluyendo la supuesta infidelidad de su esposo, Mauro Icardi.

“Nota de sufrimiento”

“Viste qué divina. Bueno, divina, pobre, es una nota de sufrimiento, pero bueno. Fue en mi canal y todo el mundo habla de lo mismo, así que ahora no voy a contarte”, comentó Susana sobre la entrevista, visiblemente satisfecha con cómo se desarrolló la charla.

A diferencia de otras entrevistas, como la que le dio Pampita, en la que la modelo se mostró más reservada y optó por no revelar detalles sobre su divorcio de Roberto García Moritán, Susana destacó lo abierto y emocional que fue el testimonio de Wanda.

La diva explicó cómo el relato de Nara la conmovió profundamente y cómo la conductora de “Bake Off”dejó al descubierto aspectos de su vida que, hasta ese momento, se mantenían en el ámbito de la intimidad. "Me gustó para el programa, me encantó porque realmente abrió su corazón. Profundizó en varias cosas que me llamaron mucho la atención", confesó Giménez.

Susana se pone del lado de Wanda

Durante la entrevista, Susana también fue consultada acerca de las críticas que Wanda Nara recibió, especialmente en relación con Eugenia "La China" Suárez. La conductora no dudó en expresar su apoyo a Wanda y defendió su postura ante las dificultades que ha vivido en su relación. "Si a vos te mete las cuernas tu marido con una mina, seguro que le pegás", afirmó. (NA)