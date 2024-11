“Nos separamos”: el motivo de discordia entre Silvina y Vanina Escudero

Silvina y Vanina Escudero siempre se mostraron muy unidas. Pero en los últimos meses dejaron de mostrarse juntas y ni siquiera se saludaron para los cumpleaños en redes sociales con cálidos mensajes como solían hacer en el paso.

Marcelo Polino fue el encargado de preguntarle a Silvina en el Cantando 2024 qué estaba pasando con su hermana. “Parece que la piedra de la discordia son las bikinis que les trajo. Porque con la hermana habían ideado juntas el proyecto, y después se dividió la empresa”, afirmó el periodista.

Entonces la bailarina tuvo que explicar qué había pasado: “Es cierto que a principio de año empezamos a trabajar juntas en varios proyectos como las bikinis, también íbamos a hacer streaming, teatro… Y después en mayo, junio, nos separamos”, detalló.

“Onda hay, yo con mi hermana laburé toda mi vida y siempre fue mi mejor amiga, la tengo tatuada en mi piel”, agregó Silvina, aunque no pudo negar que la relación ya no es igual que antes: “Ella decidió en mayo abrirse de este negocio y seguir con otro… Ojalá pase pronto la tormenta, es algo que me pone triste, me desencaja, entiendo que me pregunten, pero no sé qué contestar y no quiero decir nada fuera de lugar”.

Vanina Escudero fue operada

Hace pocas semanas, Vanina Escudero compartió un posteo desde la Clínica Olivos, donde fue sometida a una cirugía para mejorar su calidad de vida.

Según le contó la bailarina a sus seguidores, tomó la decisión de operarse porque venía sufriendo muchos dolores: “Hoy me libero de una hernia supra umbilical que me daba dolor y me impedía muchos movimientos. Soy demasiado activa, amo el deporte y entrenar”.

“Me libero de ese bultito que veían en mis fotos y me preguntaban. Una cirugía simple para el gran equipo médico que me interviene”, comentó.

¿Qué es una hernia supra umbilical?

Se produce cuando los órganos abdominales internos o el recubrimiento abdominal sobresale a través de los músculos cercanos al ombligo producto de algún esfuerzo o mal movimiento. El tamaño de la hernia puede variar y generar hinchazón, dolor o malestar.

Se resuelve con una cirugía simple pero aquellas personas que no la realizan, podrían presentar complicaciones de moderadas a severas.