Silvina Escudero: Matías Alé “no fue el amor de mi vida, ni mucho menos”

Silvina Escudero y Matías Alé fueron muy populares con su romance, luego de que el actor se separara de Graciela Alfano, tras diez años de relación.

Si bien pasó mucho tiempo y la bailarina está casada con otro hombre y, por su parte, el actor está comprometido y planea su boda para 2025, Escudero aún recuerda esos días de alta exposición.

Foto: Instagram Silvina Escudero

Durante una entrevista con Fernando Dente en Noche al Dente, Silvina aseguró que con Matías Alé tuvo “una relación tóxica”. Ambos serán participantes del Cantando 2024 y ella espera cruzarlo lo menos posible. “Ni en p… compartiría camarín con Matías Alé”, se sinceró.

“Hace 17 años estuve con él y no soy la misma Silvina”

“Yo creo que trabajamos juntos en eventos o shows, no hicimos temporada. Hace 17 años estuve con él y no soy la misma Silvina. No me genera nada, lo digo bien y con respeto; no tengo ningún vínculo. No fue el amor de mi vida, ni mucho menos”, aseguró Escudero según reproduce la agencia Noticias Argentinas.

"La relación fue muy tóxica y muy mediática, pero no con tanta profundidad. Es más lo que generó en la gente que en mi corazón. Me alegro que hoy él esté bien”, concluyó.

Nuevo rubro laboral

Silvina Escudero decidió incursionar en el mundo empresarial al lanzar su propia línea de bikinis, justo a tiempo para la temporada primavera/verano 2024.

Este nuevo emprendimiento marca una nueva etapa en la vida de Escudero, quien siempre se destacó por su versatilidad tanto en el mundo del espectáculo como ahora en los negocios.

La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores y admiradores, quienes rápidamente elogiaron su capacidad para reinventarse y explorar nuevos horizontes.

"Feliz de compartir mi nueva marca"

Silvina fue la encargada de dar a conocer esta emocionante noticia a través de sus redes sociales, donde se mostró emocionada y agradecida por la oportunidad de presentar este proyecto personal. "Feliz de compartir @laescuderook con ustedes! Estaba ansiosa por contarles sobre el lanzamiento de mi nueva marca de bikinis", escribió la bailarina en una publicación que rápidamente acumuló miles de likes y comentarios de apoyo.

El anuncio de La Escudero, nombre que eligió para su marca, viene acompañado de una estética fresca y vibrante, reflejando tanto su personalidad como su amor por la moda. A lo largo de los años, Silvina ha sido un ícono de estilo, y esta nueva faceta en el diseño parece ser el paso natural en su carrera, fusionando su experiencia en el arte con una pasión por crear prendas que resalten la belleza de las mujeres.

En la misma publicación, Silvina detalló que cada una de las piezas fue creada con esmero y dedicación, enfatizando el compromiso detrás de la creación de su marca.

"Cada diseño está hecho con muchísimo amor y dedicación, pensado especialmente para todas nosotras", expresó, haciendo hincapié en el enfoque inclusivo que busca con su línea de bikinis.