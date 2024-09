Pampita filtró chats privados con Moritán para demostrar la fecha de la separación

Carolina Pampita Ardohain se expresó sobre su escandalosa ruptura con Roberto García Moritán. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, sentenció con letras blancas y fondo negro. Fue la previa a una catarata de capturas de pantalla para dejar en claro la fecha de ruptura.

Las conversaciones privadas dan muestra de una vida en aparente armonía y encierran la cotidianeidad de cualquier pareja. Se desprende que no hay mayores conflictos entre ellos al menos hasta el 19 de septiembre. Entre las capturas se pueden ver frases de cariño como: “Te amo mi amor”, “Estás hermosa”, “Son mi vida”, “Los extraño muchísimo“, por parte del político al igual que ella, quien hasta ese entonces se proclamaba enamorada de su marido. Y resaltado con rojo, las fechas a modo de documento.

El viernes 20 de septiembre la conductora advierte que en los medios se está hablando de una posible separación. “Ellos dijeron que la relación estaba terminada”, le escribe con los respectivos links. “Igual los voy a poner a prueba. Gracias amor”, contesta él. Y hasta ahí llega la documentación.

Como respuesta a esto, García Moritán volvió a subir un texto a sus redes, haciendo referencia a la cuestión temporal. “Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación,cuando mencioné hace algún tiempo me referí al 20.09.24. Buen sábado en familia”, señaló el economista y firmó con sus iniciales: RGM”. El último capítulo de esta parte de la historia que todos tenemos en claro que continuará.

Los chats que publicó Pampita sobre su separación

