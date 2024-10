Majo Martino dio detalles de su inesperado encuentro con Franco Colapinto

Majo Martino con Colapinto. Majo Martino, quien participa como panelista en el programa televisivo "Mañanísima" que conduce Carmen Barbieri, se tomó unas vacaciones en España.

Durante su estadía, vivió un momento inesperado al encontrarse con el joven piloto de automovilismo Franco Colapinto, quien, a sus 21 años, ya se destaca en la Fórmula 1. Este encuentro tuvo lugar en un restaurante, donde la casualidad jugó un papel crucial en su interacción.

La experiencia

Martino compartió su experiencia, destacando que “me lo encontré en un restaurante, no fue algo planeado, la verdad. Llegué después de la cena, y él ya estaba cenando en otra mesa”.

La casualidad la llevó a compartir mesa con un grupo de compatriotas argentinos, lo que hizo que la atmósfera fuera aún más familiar. “Estaba con Cande Tinelli y Natalie Pérez, había un grupo de argentinos porque el dueño del restaurante es argentino”, reveló Majo.

La cercanía y la energía del lugar propiciaron que Colapinto se acercara a saludar. “Viene a la mesa y me dice, ‘yo a vos te conozco’”, recordó con una sonrisa.

Una charla amena entre carreras y anécdotas

Durante su intercambio, Colapinto indagó sobre la procedencia del reconocimiento. Majo le comentó que probablemente lo había visto en televisión, específicamente en el programa de Carmen Barbieri. “Me dice, ‘ya sé’. Y vio la noticia, porque le mandaron el link. Todas las noticias que él sale las debe ver”, continuó la panelista, quien quedó impresionada por el conocimiento que el piloto tenía sobre su trabajo.

La conversación fluyó de manera natural y Martino no escatimó en elogios hacia el joven deportista. “La mejor onda, de verdad. Es amoroso. Simpático”, expresó.

Además, compartió una curiosidad sobre su vida: “Me contó que vive solo desde los 14 años y le dije, ‘tienes una mentalidad como un tipo de 40 más que de 21’”.

La conversación se tornó más íntima, con Majo admirando la valentía del piloto por haber dejado su hogar a tan temprana edad. Sin embargo, la panelista también se dio cuenta de las vivencias que el joven se ha perdido al optar por una carrera tan exigente. “Toda la etapa de viaje de egresados, salida con amigos, todo eso se la salteó”, añadió con un toque de nostalgia.

Sin interés romántico, pero con una buena amistad

A pesar de la conexión que se generó entre ambos, el programa "Mañanísima" no tardó en preguntar a Martino si habría una posibilidad de romance con Colapinto. La respuesta de la panelista fue contundente: “No, pará, 21 años es muy chico, no, no, no”.

“Estábamos ahí, después fuimos al boliche, nos quedamos charlando un montón. ¿Te digo cómo terminé esa noche? Con una hamburguesa. Comida rápida en el hotel. Así terminé la noche”, cerró. (Con información de la agencia NA)