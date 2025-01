Flor Jazmín Peña hizo una jugada sesión de fotos en “total black”: “ojalá les guste”

Además de ser una de las personalidades del streaming, Flor Jazmín Peña se destaca por desplegar estilo con cada apuesta de moda que elige. La novia de Nico Occhiato comparte todo en su perfil de Instagram, desde sus trajes de baño hasta apuestas para eventos, y ahora mostró una producción de moda a pura audacia.

Flor Jazmín Peña marcó tendencia con transparencias y bucaneras. (Foto: Instagram/@florjazminpe/@samuelganembeauty)

Sentada sobre una silla de terciopelo y apoyada con sensualidad sobre una pared, la influencer sorprendió con un top de mangas largas amplias confeccionado en red de color negro y brillos que dejó a la vista, por debajo, un corpiño triangular del mismo color.

Flor Jazmín, audaz en total black. (Foto: Instagram/@florjazminpe/@samuelganembeauty)

Para la parte de abajo de la apuesta eligió un minishort de tiro alto al tono con el resto de las prendas, muy corto y ajustado al cuerpo. ¿El broche de oro? Elevó aún más el conjunto en audacia con un par de botas negras de cuero con taco aguja, cierres, tachas y hebillas metálicas en color plata.

La apuesta de Flor Jazmín que revolucionó las redes. (Foto: Instagram/@florjazminpe/@samuelganembeauty)

El beauty look sin dudas estuvo a la altura. El pelo lo llevó recogido en una cola de caballo tirante y alta, obra de Mauro de Brito, su peluquero de cabecera. En cuanto al make up, lució delineado cat eye en la mirada, contorno en las mejillas para remarcar las facciones y labial nude en la boca. Todo por Vero Luna Make up. Su estilista es Maru Venancio, una de las más famosas.

Flor Jazmín Peña en top de red y minishort. (Foto: Instagram/@florjazminpe/@samuelganembeauty)

En tan solo un día, la publicación alcanzó casi 150 mil likes y se llenó de elogios, desde “Qué mujer hermosa” hasta “La mujer más hermosa del mundo”. Fuente: (Tn)