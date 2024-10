Facundo Arana: “Dejé de hacer tele, pero no dejé de actuar”

Facundo Arana, quien se encuentra protagonizando el unipersonal “En el aire” en teatro, visitó a Carmen Barbieri en su programa Mañanísima.

El actor habló sobre su presente en el mundo del espectáculo y reveló que hace tiempo se alejó de la televisión por decisión propia.

“Dejé de hacer tele hace un tiempo largo. Mi viejo durante el último tiempo de su vida me dijo ‘si yo pudiera volver el tiempo atrás, pasaría más tiempo con ustedes’. Yo soy muy buen entendedor. Lleva mucho tiempo hacer tele, unas 12 horas por día, después tenés que entrenar, leer el guión, repasarlo y además la cabeza no se puede desconectar fácilmente. El teatro me deja libre el día. Dejé de hacer tele, pero no dejé de actuar”, explicó el actor.

En su unipersonal, Arana interpreta a un locutor de radio que habla sobre la defensa a la cultura.

Sobre este tema, el actor opinó que “todo lo que está pasando se corre del sentido común desde hace muchos años. En el caso de los actores, hay una bandera levantada a favor de la cultura. Lo importante es que todos somos parte de la cultura. Cultura no es entretenimiento solamente”.

La relación con su mujer

La conductora también le preguntó sobre su relación con María Susini, su mujer hace 17 años y madre de sus tres hijos. "¿María es el amor de tu vida?", le preguntó Carmen y el actor sorprendió con su respuesta: "Es el amor en mi vida. Decir 'el amor de mi vida' es bajar un poco los brazos. Entonces, cuando decís que es el amor en tu vida tenés que cuidarlo todos los días. Sobre todo cuando tenés la fortuna que tuve yo".

"Cada uno con su librito. A mí lo que me pasó fue que me llevé por delante algo que me partió como un rayo. Cuando te pasa eso no querés otra cosa que cuidarlo", concluyó. (Noticias Argentinas)

Más noticias