Escándalo por una supuesta infidelidad de Duki a la entrerriana Emilia Mernes

La relación entre Duki y Emilia Mernes se encuentra en el centro de una controversia tras la filtración de supuestas pruebas de una infidelidad del trapero. Las especulaciones sobre el futuro de la pareja no se hicieron esperar, y mientras ambos permanecen en silencio, los rumores continúan alimentándose, generando incertidumbre entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando Sol Leguizamón, amiga de Lula, una joven que aparentemente sería la tercera en discordia, compartió en X unas capturas de pantalla que mostraban a Duki manteniendo una conversación con Lula, considerada por algunos como subidas de tono. Lo que en principio parecía un asunto privado se transformó rápidamente en un escándalo viral, desatando una ola de reacciones en las redes sociales, con acusaciones y amenazas hacia las implicadas.

Lula, en un intento de aclarar su versión, rompió su silencio y contó cómo ocurrió la interacción con Duki. Según relató, siempre había sido fan del cantante y, un año atrás, él le respondió un mensaje que ella le había enviado. "Me respondió un mensaje viejo y me puso 'Gracias'. Al toque le respondí 'Hola! Te amo' y comenzamos a hablar", contó. Sin embargo, la joven aseguró que el encuentro fue breve y no hubo más interacciones, y que su entorno cercano sabía del hecho, aunque nunca se hizo público.

La relación entre la entrerriana y Duki parece atravesar una tormenta

La situación se descontroló cuando Sol, al compartir las capturas en X con la intención de mostrar solo a sus conocidos, no anticipó el impacto que tendría. En pocas horas, el post se viralizó, alcanzando dos millones de vistas y desatando una lluvia de insultos y amenazas hacia Sol y Lula, a quienes muchos acusaron de oportunistas. La exposición repentina provocó una gran cantidad de comentarios negativos, y Lula se vio obligada a defenderse públicamente.

"Jamás quise hacerme famosa con esto, pasó hace un año y no entendía por qué lo viralizaron ahora", expresó Lula, visiblemente afectada por el acoso en redes sociales. También desmintió las acusaciones de querer obtener notoriedad, asegurando que simplemente estaba buscando aclarar su versión para frenar los ataques. "Me suben videos con mi cara, mi nombre y apellido, llamándome mentirosa, y no quiero que me sigan acusando de eso", agregó, mostrando su cansancio ante la persecución en línea.

Mientras tanto, tanto Duki como Emilia han optado por el silencio, sin hacer comentarios sobre el asunto. La pareja, que ha sido una de las más populares en el ámbito del trap y el pop en Argentina, sigue generando expectativa entre sus fans, quienes esperan alguna declaración oficial sobre el estado de su relación. (Infobae)